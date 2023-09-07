Представив нового міністра оборони України: вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Скриншот

Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення 7 вересня розповів про нового міністра оборони. Також він поздоровив співробітників та бійців Головного управління розвідки України з їх професійним святом.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму зверненні.

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Вечірнє звернення Президента

Своє вечірнє звернення Президент почав з того, що поздоровив бійців і співробітників ГУР з їх професійним святом.

"Привітав наших розвідників, наших героїв. Усі ми розуміємо, наскільки вони круті, наші розвідники. Справжня сміливість, потужні результати. Подякуємо ГУР від усього народу України", — поздоровив розвідників Зеленський.

Голова державирозповів про новопризначеного міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Представив сьогодні нового міністра оборони України Рустема Умєрова. Сильна людина, системна, добре знає сферу оборони. Він в перші дні після масштабної війни задіяний у переговорах щодо озброєння для України. Дуже резульатитвні переговори. Він також займається переговорами щодо звільнення наших військовополонених і в цьому напрямку теж має результати. Він можеперезавантажити роботу Міністерства оборони і саме це нам зараз потрібно", — розповів Президент.

Зеленський наголосив на важливості міжнародної роботи, однією з цілей якої є ізоляція Російської Федерації.

"Сьогодні були перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії Сунаком та прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу. Звісно, головною темою була безпека. Провів декілька нарад щодо нашої міжнародної роботи. У вересні маєм досягти цілком конкретних результатів у роботі з партнерами. Це стосується і нової зброї для України. Також готуємо більше міжнародного тиску на Росію", — розповів Голова держави.

Також Президент привітав бригади Нацгвардії, які на різних ділянках фронту здобули неабияких успіхів.

"12 бригада спеціального призначення, яка б'ється на сході нашої держави, а також 3 і 15 бригади Нацгвардії, які б'ються на півдня нашої держави — я дякую Вам воїни за дуже результативне знищення окупантів! Результати — це те, що потрібно зараз України понад усе, на усіх рівнях. Дякую тим, хто своїми особистими результатми наближає перемогу. Слава Україні!", — завершив своє звернення Президент.

Нагадаємо, сьогодні, 7 вересня, в Україні відзначають День воєнної розвідки. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вже привітав своїх колег зі святом.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський привітав причетних до свята. Він також опублікував фото українських розвідників.