Представил нового министра обороны Украины: вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Скриншот

Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения 7 сентября рассказал о новом министре обороны. Также он поздравил сотрудников и бойцов Главного управления разведки Украины с профессиональным праздником.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем обращении.

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Вечернее обращение Президента

Свое вечернее обращение Президент начал с того, что поздравил бойцов и сотрудников ГУР с их профессиональным праздником.

"Поздравил наших разведчиков, наших героев. Все мы понимаем, насколько они крутые, наши разведчики. Настоящая смелость, мощные результаты. Благодарим ГУР всего народа Украины", — поздравил разведчиков Зеленский.

Глава государства рассказал о новоназначенном министре обороны Украины Рустеме Умерове.

"Представил сегодня нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Сильный человек, системный, хорошо знает сферу обороны. Он в первые дни после масштабной войны задействован в переговорах по вооружению для Украины. Очень результативные переговоры. Он также занимается переговорами по освобождению наших военнопленных и в этом направлении тоже имеет результаты. Он может перезагрузить работу Министерства обороны и именно это нам сейчас нужно" , — рассказал Президент.

Зеленский отметил важность международной работы, одной из целей которой является изоляция Российской Федерации.

"Сегодня были переговоры с премьер-министром Великобритании Сунаком и премьер-министром Израиля Нетаньяху. Конечно, главной темой была безопасность. Провел несколько совещаний по нашей международной работе. В сентябре должны достичь вполне конкретных результатов в работе с партнерами. Это касается и нового оружия для Украины. Также готовим больше международного давления на Россию", — рассказал Глава государства.

Также Президент поздравил бригады Нацгвардии, которые на разных участках фронта преуспели.

"12 бригада специального назначения, которая бьется на востоке нашего государства, а также 3 и 15 бригады Нацгвардии, которые сражаются на юге нашего государства - я благодарю Вас за очень результативное уничтожение оккупантов! Результаты - это то, что нужно сейчас Украины больше всего, на всех уровнях. Благодарю тех, кто своими личными результатами приближает победу. Слава Украине!", — завершил свое обращение Президент.

Напомним, сегодня, 7 сентября, в Украине отмечают День военной разведки. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уже поздравил своих коллег с праздником.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский приветствовал причастных к празднику. Он также опубликовал фото украинских разведчиков.