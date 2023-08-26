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Представниця антикорупційного комітету ВР заявила, що вимог до ваги курток для ЗСУ немає

26 серпня 2023 19:04
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Представниця антикорупційного комітету ВР заявила, що вимог до ваги курток для ЗСУ немає
Формена куртка ЗСУ. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Скандал із закупівлею Міноборони зимових курток для ЗСУ у розпалі. Як виявилось судження журналістів про те, що зимові куртки насправді літні, виходячи з їх ваги, може бути некоректним. Адже у технічних умовах від Міноборони немає вимог щодо ваги одягу.

Про це розповіла журналістка та представниця антикорупційного комітету Міноборони Тетяна Ніколаєнко.

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Представниця антикорупційного комітету Міноборони опублікувала технічні вимоги до одягу ЗСУ.

"Останні три місяці я прожила в Міноборони і начиталась тих ТУ так, що можу стверджувати, що деякі з них прописані під конкретного виробника і з цим треба щось робити", — повідомила вона.

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Вимоги до одягу ЗСУ. Фото: скриншот Тетяни Ніколаєнко

Стосовно технічних вимог до зимових курток Тетяна Ніколаєнко наголосила на тому, що вимог до ваги курток немає. 

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Куртки для ЗСУ. Фото: facebook/Тетяна Ніколаєнко

"Там є що завгодно — розмір куліски, особливості матеріалу, довжина блискавки, висота шову, — але там немає ваги. 
Тому просто раджу зняти претензії про літню форму та вагу зимової куртки, бо це шлях в нікуди", — пояснила вона. 

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Скриншот технічних умов для курток ЗСУ

До того ж Тетяна з власного життєвого досвіду каже, що визначати призначення курток по вазі некоректно.

"В моєї колеги по антикорраді є куртка зимова від іншого виробника, і вона важить 1,1 кг", — додала Ніколаєнко.

За словами представниці антикорупційного комітету наразі міністерство погодилось вирішувати цю проблему. 

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Скриншот повідомлення Тетяни Ніколаєнко

Нагадаємо, Резніков уклав парі з нардепом та журналістом на тлі скандалу із закупівлею курток.

Згодом журналісти відповіли на пропозицію Резнікова.

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