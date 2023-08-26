Представниця антикорупційного комітету ВР заявила, що вимог до ваги курток для ЗСУ немає
Скандал із закупівлею Міноборони зимових курток для ЗСУ у розпалі. Як виявилось судження журналістів про те, що зимові куртки насправді літні, виходячи з їх ваги, може бути некоректним. Адже у технічних умовах від Міноборони немає вимог щодо ваги одягу.
Про це розповіла журналістка та представниця антикорупційного комітету Міноборони Тетяна Ніколаєнко.
Що відомо про вимоги Міноборони до закупленого одягу
Представниця антикорупційного комітету Міноборони опублікувала технічні вимоги до одягу ЗСУ.
"Останні три місяці я прожила в Міноборони і начиталась тих ТУ так, що можу стверджувати, що деякі з них прописані під конкретного виробника і з цим треба щось робити", — повідомила вона.
Стосовно технічних вимог до зимових курток Тетяна Ніколаєнко наголосила на тому, що вимог до ваги курток немає.
"Там є що завгодно — розмір куліски, особливості матеріалу, довжина блискавки, висота шову, — але там немає ваги.
Тому просто раджу зняти претензії про літню форму та вагу зимової куртки, бо це шлях в нікуди", — пояснила вона.
До того ж Тетяна з власного життєвого досвіду каже, що визначати призначення курток по вазі некоректно.
"В моєї колеги по антикорраді є куртка зимова від іншого виробника, і вона важить 1,1 кг", — додала Ніколаєнко.
За словами представниці антикорупційного комітету наразі міністерство погодилось вирішувати цю проблему.
Нагадаємо, Резніков уклав парі з нардепом та журналістом на тлі скандалу із закупівлею курток.
Згодом журналісти відповіли на пропозицію Резнікова.