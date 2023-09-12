Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Президент наложил вето на закон о декларировании arrow

Президент наложил вето на закон о декларировании

12 сентября 2023 10:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Президент наложил вето на закон о декларировании
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Владимир Зеленский утром 12 сентября ветировал закон о декларировании. Заонопроект предполагал не открывать декларации еще год.

Об этом он сообщил в видеообращении.

Читайте также:

Президент наложил вето

"Заветовал принятый Верховной Радой закон, в котором были ограничения электронного декларирования. Причину этого вето, думаю, все прекрасно понимают. Декларации должны быть открыты сразу. Не через год, а уже сейчас реестр надо открывать", — сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что с этой главной правкой об открытых декларациях закон должен быть проголосован, "желательно быстро".

Ранее мы сообщали, что законопроект №9534 о декларации был подписан главой парламента Русланом Стефанчуком. Его направили на подпись президенту Украины.

Как мы рассказывали ранее, петиция, в которой Президента Владимира Зеленского призывают наложить вето на принятый парламентом закон о декларировании, набрала 25 тысяч необходимых подписей. Это произошло за рекордные три часа.

Напомним, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Верховная Рада еще не передала законопроект о возобновлении системы электронного декларирования президенту Украины Владимиру Зеленскому. Членам правительства и президенту еще предстоит рассмотреть окончательный вариант текста этого закона.

Также мы писали, что депутаты Верховной Рады не поддержали правку об открытии публичных е-деклараций. Ей не хватило набрать достаточное количество голосов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз