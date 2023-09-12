Президент наложил вето на закон о декларировании

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский утром 12 сентября ветировал закон о декларировании. Заонопроект предполагал не открывать декларации еще год.

Об этом он сообщил в видеообращении.

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"Заветовал принятый Верховной Радой закон, в котором были ограничения электронного декларирования. Причину этого вето, думаю, все прекрасно понимают. Декларации должны быть открыты сразу. Не через год, а уже сейчас реестр надо открывать", — сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что с этой главной правкой об открытых декларациях закон должен быть проголосован, "желательно быстро".

Ранее мы сообщали, что законопроект №9534 о декларации был подписан главой парламента Русланом Стефанчуком. Его направили на подпись президенту Украины.

Как мы рассказывали ранее, петиция, в которой Президента Владимира Зеленского призывают наложить вето на принятый парламентом закон о декларировании, набрала 25 тысяч необходимых подписей. Это произошло за рекордные три часа.

Напомним, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Верховная Рада еще не передала законопроект о возобновлении системы электронного декларирования президенту Украины Владимиру Зеленскому. Членам правительства и президенту еще предстоит рассмотреть окончательный вариант текста этого закона.

Также мы писали, что депутаты Верховной Рады не поддержали правку об открытии публичных е-деклараций. Ей не хватило набрать достаточное количество голосов.