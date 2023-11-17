Президент Украины уволил заместителя главы СВР

Президент Украины Владимир Зеленский. Иллюстративное фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. На своей должности он пробыл год.

Соответствующий приказ был обнародован на сайте главы государства.

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"Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", — говорится в документе.

Указ Зеленского. Источник: официальный сайт Президента Украины

В то же время о причинах увольнения не сообщается.

Отметим, что Александр Тарасовский был назначен заместителем главы СВР в январе прошлого года. До этого он работал на разных должностях в этом же ведомстве, а также в СБУ и Госслужбе спецсвязи и защиты информации.

Напомним, что в начале ноября Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего ССО Украины Виктора Хоренко и назначил вместо него Сергея Лупанчука. Недавно его представил командному составу министр обороны Украины Рустем Умеров.

Сам Виктор Хоренко прокомментировал свое увольнение. По его словам, он не был поставлен в известность и о своем увольнении он узнал из средств массовой информации.