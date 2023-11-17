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Президент Украины уволил заместителя главы СВР

17 ноября 2023 22:11
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Илья Рябинин
редактор
Президент Украины уволил заместителя главы СВР
Президент Украины Владимир Зеленский. Иллюстративное фото: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. На своей должности он пробыл год.

Соответствующий приказ был обнародован на сайте главы государства.

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"Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", — говорится в документе.

Президент Украины Зеленский уволил заместителя главы СВР
Указ Зеленского. Источник: официальный сайт Президента Украины

В то же время о причинах увольнения не сообщается.

Отметим, что Александр Тарасовский был назначен заместителем главы СВР в январе прошлого года. До этого он работал на разных должностях в этом же ведомстве, а также в СБУ и Госслужбе спецсвязи и защиты информации.

Напомним, что в начале ноября Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего ССО Украины Виктора Хоренко и назначил вместо него Сергея Лупанчука. Недавно его представил командному составу министр обороны Украины Рустем Умеров.

Сам Виктор Хоренко прокомментировал свое увольнение. По его словам, он не был поставлен в известность и о своем увольнении он узнал из средств массовой информации.

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