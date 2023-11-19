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Причини очевидні — Умєров прокоментував звільнення командувача Медичних сил ЗСУ

19 листопада 2023 21:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Причини очевидні — Умєров прокоментував звільнення командувача Медичних сил ЗСУ
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook/rustemumerov.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністр оборони України Рустем Умєров особисто зробив подання Президенту Володимиру Зеленському щодо звільнення командувача Медичних сил ЗСУ. За його словами, "причини такого кроку очевидні для всіх, хто б'ється в лавах Сил оборони України, та усіх, хто допомагає".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Відповідна проблематика обговорювалась багато разів. Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів", — наголосив він.

За його словами, у відомстві мають максимально цифровізувати процеси та дотримуватися всіх стандартів медичного забезпечення разом з постачанням якісних медичних засобів та техніки.

"Таких проблем, як з неякісними турнікетами, просто не має бути в принципі", — зазначив Умєров.

Крім того, міністр оборони згадав і про розбудову системи навчання тактичної медицини за стандартами НАТО.

Які ще завдання мають бути виконані

За його словами, новий командувач повинен зайнятися впровадженням всіх потрібних медичних практик для фронту, щоб зберегти якомога більше життів українських захисників.

"Забезпечення постійної ротації особового складу між тактичним та стратегічним рівнем для забезпечення отримання та передачі досвіду з усього циклу лікування поранених, травмованих і хворих", — назвав третій чинник для покращення Медичних сил ЗСУ посадовець. 

призначення нового очільника Медичних сил ЗСУ
Скриншот допису з Facebook Рустема Умєрова

Нагадаємо, Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Раніше цю посаду обіймала генерал-майор медичної служби Тетяна Остащенко.

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