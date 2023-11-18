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Зеленський попередив про непрості часи для України взимку

18 листопада 2023 20:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський попередив про непрості часи для України взимку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

За минулу ніч у нашому небі були знищені майже 30 "шахедів". Професійна робота сил Протиповітряної оборони стала запорукою життя для решти українців.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський.

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"За минулу ніч у нашому небі були знищені майже 30 "шахедів". Дякую всім воїнам мобільних вогневих груп, авіації наших Повітряних сил та зенітним ракетним військам. Ваша влучність, хлопці, — це буквально життя для України", — наголосив голова держави.

Зеленський додав, що чим ближче українці наближаються до зими, тим більше буде російських намагань потужніші удари.

"Усім нам в Україні важливо бути ефективними на сто відсотків. Попри всі складнощі. Попри всю втому. Попри будь-які намагання послабити Україну", — закликав президент. 

Зеленський наголосив, що зараз кожен має працювати на перемогу, щоб Україна могла захищати й захистити незалежність.

"Це залежить від кожного, кожної, хто стійкий. Від усіх, хто ефективний. Від кожного й кожної, хто може додати і додає Україні сили, перспектив. Будь ласка, використовуйте кожну можливість, щоб посилити нашу державу", — резюмував він.

Раніше ми повідомляли, що голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський, який загинув під час авіакатастрофи у Броварах, на початку повномасштабного вторгнення зробив подарунок президенту Володимиру Зеленському. Це копія меча гетьмана Петра Сагайдачного.

Нагадаємо, що 18 листопада в Україні відзначають День сержантів і старшин ЗСУ. Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вже привітали військових зі святом.

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