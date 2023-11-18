Зеленський попередив про непрості часи для України взимку
За минулу ніч у нашому небі були знищені майже 30 "шахедів". Професійна робота сил Протиповітряної оборони стала запорукою життя для решти українців.
Про це сказав Президент України Володимир Зеленський.
Зеленський попередив про важку зиму
"За минулу ніч у нашому небі були знищені майже 30 "шахедів". Дякую всім воїнам мобільних вогневих груп, авіації наших Повітряних сил та зенітним ракетним військам. Ваша влучність, хлопці, — це буквально життя для України", — наголосив голова держави.
Зеленський додав, що чим ближче українці наближаються до зими, тим більше буде російських намагань потужніші удари.
"Усім нам в Україні важливо бути ефективними на сто відсотків. Попри всі складнощі. Попри всю втому. Попри будь-які намагання послабити Україну", — закликав президент.
Зеленський наголосив, що зараз кожен має працювати на перемогу, щоб Україна могла захищати й захистити незалежність.
"Це залежить від кожного, кожної, хто стійкий. Від усіх, хто ефективний. Від кожного й кожної, хто може додати і додає Україні сили, перспектив. Будь ласка, використовуйте кожну можливість, щоб посилити нашу державу", — резюмував він.
Раніше ми повідомляли, що голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський, який загинув під час авіакатастрофи у Броварах, на початку повномасштабного вторгнення зробив подарунок президенту Володимиру Зеленському. Це копія меча гетьмана Петра Сагайдачного.
Нагадаємо, що 18 листопада в Україні відзначають День сержантів і старшин ЗСУ. Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вже привітали військових зі святом.
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