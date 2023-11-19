Причины очевидны — Умеров прокомментировал увольнение командующего Медицинскими силами ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров лично сделал запрос Президенту Владимиру Зеленскому об увольнении командующего Медицинскими силами ВСУ. По его словам, "причины такого шага очевидны для всех, кто сражается в рядах Сил обороны Украины, и для всех, кто помогает".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Соответствующая проблематика обсуждалась много раз. Пора решать проблемы медицинского обеспечения наших воинов", — подчеркнул он.

По его словам, в ведомстве должны максимально цифровизировать процессы и соблюдать все стандарты медицинского обеспечения вместе с поставкой качественных медицинских средств и техники.

"Таких проблем, как с некачественными турникетами, просто не должно быть в принципе", — отметил Умеров.

Кроме того, министр обороны упомянул и о развитии системы обучения тактической медицине по стандартам НАТО.

Какие еще задачи должны быть выполнены

По его словам, новый командующий должен заняться внедрением всех необходимых медицинских практик для фронта, чтобы сохранить как можно больше жизней украинских защитников.

"Обеспечение постоянной ротации личного состава между тактическим и стратегическим уровнем для обеспечения получения и передачи опыта по всему циклу лечения раненых, травмированных и больных", — назвал третий фактор для улучшения Медицинских сил ВСУ чиновник.

Скриншот сообщения из Facebook Рустема Умерова

Напомним, Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Ранее этот пост занимала генерал-майор медицинской службы Татьяна Остащенко.