Прикордонники шокували кількістю чоловіків, які намагались незаконно виїхати з України

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Фото: google.com

Щодня велика кількість чоловіків намагаються виїхати за кордон з підробленими документами. Відтак, з початку повномасштабного вторгнення шість тисяч чоловіків намагались незаконно залишити територію України.

Про це повідомляє ДПСУ, пише Media Center Ukraine.

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Зазначається, що в середньому щодня близько 150 осіб, переважно чоловіки від 18 до 60 років, отримують відмову в перетині кордону.

"В пунктах пропуску з підробними документами від початку повномасштабного вторгнення було виявлено близько 6 тисяч осіб. А на "зеленій ділянці" кордону затримано понад 13 тисяч громадян чоловічої статі, які намагалися у незаконний спосіб, минаючи пункти пропуску, потрапити за межі України", — каже речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він також додав, що найбільше спроб перетнути кордон за підробними документами фіксується на кордоні з Польщею, а поза межами пунктів пропуску, по "зеленій ділянці" – на кордоні з Румунією та Молдовою.

Нагадаємо, раніше ми писали про умови та правила, як військовому виїхати у відпустку за кордон під час війни.

Додамо, не всі громадяни України готові захищати свою Батьківщину. Багато хто через страх або інші причини ухиляються від мобілізації, вдаючись до різних методів, інколи незаконних.

А нещодавно ухилянти вигадали новий спосіб втечі за кордон. Про що йдеться та яка відповідальність чекає на таких громадян, розповідаємо в матеріалі.