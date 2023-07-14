Пограничники шокировали количеством мужчин, пытавшихся незаконно уехать из Украины

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Фото: google.com

Каждый день большое количество мужчин пытаются уехать за границу с поддельными документами. Следовательно, с начала полномасштабного вторжения шесть тысяч мужчин пытались незаконно покинуть территорию Украины.

Об этом сообщает ГНСУ, пишет Media Center Ukraine.

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Незаконное пересечение украинской границы

Отмечается, что в среднем каждый день около 150 человек, преимущественно мужчины от 18 до 60 лет, получают отказ в пересечении границы.

"В пунктах пропуска с поддельными документами с начала полномасштабного вторжения было обнаружено около 6 тысяч человек. А на "зеленом участке" границы задержаны более 13 тысяч граждан мужского пола, пытавшихся незаконно, минуя пункты пропуска, попасть за пределы Украины", — говорит представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он также добавил, что больше всего попыток пересечь границу по поддельным документам фиксируется на границе с Польшей, а за пределами пунктов пропуска, по "зеленому участку" – на границе с Румынией и Молдовой.

Напомним, ранее мы писали об условиях и правилах, как военному уехать в отпуск за границу во время войны.

Добавим, не все граждане Украины готовы защищать свою Родину. Многие из-за страха или других причин уклоняются от мобилизации , прибегая к разным методам, иногда незаконным.

А недавно уклоняющие придумали новый способ бегства за границу. О чем идет речь и какая ответственность ожидает таких граждан, рассказываем в материале .