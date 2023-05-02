Процедура отримання водійських прав зміниться: міністр МВС озвучив нові правила

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що цьогоріч внесуть багато змін до процесу отримання водійських прав. Це робиться з метою зробити процедуру прозорішою.

Про це Клименко розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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Коли зміни набудуть чинності

Міністр зазначив, що МВС хоче мінімізувати отримання водійських ліцензій без відповідного навчання і справедливого складання цих іспитів.

Зміни в роботі сервісних центрів планують запустити вже з липня. Так, під час перевірки скоротять кількість цих центрів — зі 148 до 55. Також очільник МВС запевняє, що до людей з інвалідністю сервісні центри виїжджатимуть самі.

"Хочемо, щоб наші послуги були достатньо якісними й прозорими, щоб кожен громадянин міг мати прозору систему оскарження дій працівників сервісних центрів, зокрема тих, хто проводить теоретичні та практичні іспити", — запевнив Клименко.

Які зміни внесуть до процедури отримання прав водія

Міністр МВС заявив, що до кінця 2023 року класи, де проводяться теоретичні іспити, будуть обладнані камерами, щоб не було "сліпих зон". Крім того, МВС планує ввести обов'язкову ідентифікацію осіб, які складають іспити, що дозволить відмовитися від необхідності особистого візиту до школи. Таким чином, студенти матимуть можливість опановувати теорію самостійно або з допомогою репетитора.

Клименко додає, що до кінця року МВС також планує обладнати близько 150 автомобілів камерами на 360 градусів, трекерами та можливістю записувати аудіо в салоні. Це дозволить стежити за розмовою інструктора та учня, а також їхнім маршрутом.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила закон про припинення торговельного, економічного і технічного співробітництва з Сирією. Відповідна постанова з'явилася сьогодні, 2 травня.