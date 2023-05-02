Процедура получения водительских прав изменится: министр МВД озвучил новые правила

Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото: Прессслужба Кабинета Министров Украины

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в этом году внесут много изменений в процесс получения водительских прав. Это делается с целью сделать процедуру более прозрачной.

Об этом Клименко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

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Когда изменения вступят в силу

Министр отметил, что МВД хочет минимизировать получение водительских лицензий без соответствующего обучения и справедливой сдачи этих экзаменов.

Изменения в работе сервисных центров планируется запустить уже с июля. Так, во время проверки сократят количество этих центров со 148 до 55. Также глава МВД уверяет, что к людям с инвалидностью сервисные центры будут выезжать сами.

"Хотим, чтобы наши услуги были достаточно качественными и прозрачными, чтобы каждый гражданин мог иметь прозрачную систему обжалования действий работников сервисных центров, в том числе тех, кто проводит теоретические и практические экзамены", — заверил Клименко.

Какие изменения внесут в процедуру получения водительских прав

Министр МВД заявил, что до конца 2023 года классы, где проводятся теоретические экзамены, будут оборудованы камерами, чтобы не было "слепых зон". Кроме того, МВД планирует ввести обязательную идентификацию лиц, сдающих экзамены, что позволит отказаться от необходимости личного визита в школу. Таким образом, студенты будут иметь возможность овладевать теорией самостоятельно или с помощью репетитора.

Клименко добавляет, что до конца года МВД планирует оборудовать около 150 автомобилей камерами на 360 градусов, трекерами и возможностью записывать аудио в салоне. Это позволит следить за разговором инструктора и учащегося, а также их маршрутом.

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла закон о прекращении торгового, экономического и технического сотрудничества с Сирией. Соответствующее постановление появилось сегодня, 2 мая.