Рада ввела нові правила стосовно реклами в Україні
Верховна Рада України ухвалила зміни в законодавстві про рекламу в Україні. Починають діяти нові правила та обмеження.
Про це йдеться в матеріалі ТСН.
Нові правила стосовно реклами в Україні
ВР України у другому читанні прийняла зміни до законів "Про медіа", "Про рекламу" та "Про суспільні медіа в Україні".
Метою законопроєкту №9206 є втілення рекомендацій Європейської комісії стосовно надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
Реклама по-європейськи: головні зміни
- Заборона використання особистих даних дітей задля комерції, для прямого маркетингу та поведінково-орієнтованої реклами.
- Зменшення впливу реклами. Реклама не може надмірно підкреслювати позитивні властивості продуктів та напоїв, що містять шкідливі або не рекомендовані для загальної дієти складники, такі як жири та транс-жирні кислоти. Також заборонено рекламувати алкогольні напої в радіо- та відеотрансляціях і в дитячих програмах.
- Заборона дискримінації та ворожнечі у рекламі. Заборонено розповсюджувати твердження або зображення, що містять дискримінаційний характер, сприяють поширенню ненависті та жорстокості до окремих осіб або груп осіб залежно від віку, етнічної належності, сексуальної орієнтації, інвалідності тощо.
- Регулювання перерв між рекламними блоками. Реклама може з'являтися не більше одного разу на півгодини під час трансляції фільмів, новин та дитячих програм. Під час програм, що складаються з окремих частин, або спортивних подій, реклама повинна розміщуватися між частинами.
- Заборона реклами тютюнових виробів, а також спонсорства та продакт-плейсменту пов'язаного з курінням, електронних сигарет та інших товарів для куріння.
- Різні правила реклами алкоголю в залежності від його виду та медіа. Рекламу пива, вина та сидру дозволено показувати по телебаченню з 22:00 до 06:00, а рекламу інших видів алкоголю - з 23:00 до 06:00.
- Заборона спаму, включаючи масові телефонні дзвінки. За порушення цих правил передбачено штраф у розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штрафи будуть накладатися Центральними органами виконавчої влади.
- Регулювання реклами на платформах спільного доступу до відео та інформації. Реклама повинна бути явно позначена, відповідати законодавству та забороняти надсилання спаму, зокрема через месенджери та мобільні застосунки.
- Регулювання соціальної реклами. Дозволяється зазначати рекламодавця, якщо це державний орган, орган місцевого самоврядування, представництво іноземної держави, міжнародна організація тощо. Також у соціальній рекламі можна буде показувати зброю, наприклад, для потреб ЗСУ.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 14 липня Верховна Рада України змінила дати державних свят. Метою законопроєкту №9431 є відмова від спадщини РФ.
Додамо, 13 липня, Верховна рада України прийняла законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.
Також ми писали, що у парламенті заблокували законопроєкт №8401 про повернення довоєнних правил оподаткування для бізнесу. У Верховну Раду внесли постанову, покликану не запроваджувати в країні перевірки та штрафи для підприємців під час війни.