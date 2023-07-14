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Рада ввела нові правила стосовно реклами в Україні

14 липня 2023 16:40
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Рада ввела нові правила стосовно реклами в Україні
Сімʼя перед телевізором. Ілюстративне фото: depositphotos.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Верховна Рада України ухвалила зміни в законодавстві про рекламу в Україні. Починають діяти нові правила та обмеження.

Про це йдеться в матеріалі ТСН.

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Нові правила стосовно реклами в Україні

ВР України у другому читанні прийняла зміни до законів "Про медіа", "Про рекламу" та "Про суспільні медіа в Україні".

Метою законопроєкту №9206 є втілення рекомендацій Європейської комісії стосовно надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Реклама по-європейськи: головні зміни

  • Заборона використання особистих даних дітей задля комерції, для прямого маркетингу та поведінково-орієнтованої реклами.
  • Зменшення впливу реклами. Реклама не може надмірно підкреслювати позитивні властивості продуктів та напоїв, що містять шкідливі або не рекомендовані для загальної дієти складники, такі як жири та транс-жирні кислоти. Також заборонено рекламувати алкогольні напої в радіо- та відеотрансляціях і в дитячих програмах.
  • Заборона дискримінації та ворожнечі у рекламі. Заборонено розповсюджувати твердження або зображення, що містять дискримінаційний характер, сприяють поширенню ненависті та жорстокості до окремих осіб або груп осіб залежно від віку, етнічної належності, сексуальної орієнтації, інвалідності тощо.
  • Регулювання перерв між рекламними блоками. Реклама може з'являтися не більше одного разу на півгодини під час трансляції фільмів, новин та дитячих програм. Під час програм, що складаються з окремих частин, або спортивних подій, реклама повинна розміщуватися між частинами.
  • Заборона реклами тютюнових виробів, а також спонсорства та продакт-плейсменту пов'язаного з курінням, електронних сигарет та інших товарів для куріння.
  • Різні правила реклами алкоголю в залежності від його виду та медіа. Рекламу пива, вина та сидру дозволено показувати по телебаченню з 22:00 до 06:00, а рекламу інших видів алкоголю - з 23:00 до 06:00.
  • Заборона спаму, включаючи масові телефонні дзвінки. За порушення цих правил передбачено штраф у розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штрафи будуть накладатися Центральними органами виконавчої влади.
  • Регулювання реклами на платформах спільного доступу до відео та інформації. Реклама повинна бути явно позначена, відповідати законодавству та забороняти надсилання спаму, зокрема через месенджери та мобільні застосунки.
  • Регулювання соціальної реклами. Дозволяється зазначати рекламодавця, якщо це державний орган, орган місцевого самоврядування, представництво іноземної держави, міжнародна організація тощо. Також у соціальній рекламі можна буде показувати зброю, наприклад, для потреб ЗСУ.  

Нагадаємо, раніше ми писали, що 14 липня Верховна Рада України змінила дати державних свят. Метою законопроєкту №9431 є відмова від спадщини РФ.

Додамо, 13 липня, Верховна рада України прийняла законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Також ми писали, що у парламенті заблокували законопроєкт №8401 про повернення довоєнних правил оподаткування для бізнесу. У Верховну Раду внесли постанову, покликану не запроваджувати в країні перевірки та штрафи для підприємців під час війни.

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