Рада ввела нові правила стосовно реклами в Україні

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Верховна Рада України ухвалила зміни в законодавстві про рекламу в Україні. Починають діяти нові правила та обмеження.

Про це йдеться в матеріалі ТСН.

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Нові правила стосовно реклами в Україні

ВР України у другому читанні прийняла зміни до законів "Про медіа", "Про рекламу" та "Про суспільні медіа в Україні".

Метою законопроєкту №9206 є втілення рекомендацій Європейської комісії стосовно надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Реклама по-європейськи: головні зміни

Заборона використання особистих даних дітей задля комерції, для прямого маркетингу та поведінково-орієнтованої реклами.

для прямого маркетингу та поведінково-орієнтованої реклами. Зменшення впливу реклами. Реклама не може надмірно підкреслювати позитивні властивості продуктів та напоїв, що містять шкідливі або не рекомендовані для загальної дієти складники, такі як жири та транс-жирні кислоти. Також заборонено рекламувати алкогольні напої в радіо- та відеотрансляціях і в дитячих програмах.

Реклама не може надмірно підкреслювати позитивні властивості продуктів та напоїв, що містять шкідливі або не рекомендовані для загальної дієти складники, такі як жири та транс-жирні кислоти. Також заборонено рекламувати алкогольні напої в радіо- та відеотрансляціях і в дитячих програмах. Заборона дискримінації та ворожнечі у рекламі. Заборонено розповсюджувати твердження або зображення, що містять дискримінаційний характер, сприяють поширенню ненависті та жорстокості до окремих осіб або груп осіб залежно від віку, етнічної належності, сексуальної орієнтації, інвалідності тощо.

Заборонено розповсюджувати твердження або зображення, що містять дискримінаційний характер, сприяють поширенню ненависті та жорстокості до окремих осіб або груп осіб залежно від віку, етнічної належності, сексуальної орієнтації, інвалідності тощо. Регулювання перерв між рекламними блоками. Реклама може з'являтися не більше одного разу на півгодини під час трансляції фільмів, новин та дитячих програм. Під час програм, що складаються з окремих частин, або спортивних подій, реклама повинна розміщуватися між частинами.

Реклама може з'являтися не більше одного разу на півгодини під час трансляції фільмів, новин та дитячих програм. Під час програм, що складаються з окремих частин, або спортивних подій, реклама повинна розміщуватися між частинами. Заборона реклами тютюнових виробів, а також спонсорства та продакт-плейсменту пов'язаного з курінням, електронних сигарет та інших товарів для куріння.

а також спонсорства та продакт-плейсменту пов'язаного з курінням, електронних сигарет та інших товарів для куріння. Різні правила реклами алкоголю в залежності від його виду та медіа. Рекламу пива, вина та сидру дозволено показувати по телебаченню з 22:00 до 06:00, а рекламу інших видів алкоголю - з 23:00 до 06:00.

Рекламу пива, вина та сидру дозволено показувати по телебаченню з 22:00 до 06:00, а рекламу інших видів алкоголю - з 23:00 до 06:00. Заборона спаму, включаючи масові телефонні дзвінки. За порушення цих правил передбачено штраф у розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штрафи будуть накладатися Центральними органами виконавчої влади.

За порушення цих правил передбачено штраф у розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штрафи будуть накладатися Центральними органами виконавчої влади. Регулювання реклами на платформах спільного доступу до відео та інформації. Реклама повинна бути явно позначена, відповідати законодавству та забороняти надсилання спаму, зокрема через месенджери та мобільні застосунки.

Реклама повинна бути явно позначена, відповідати законодавству та забороняти надсилання спаму, зокрема через месенджери та мобільні застосунки. Регулювання соціальної реклами. Дозволяється зазначати рекламодавця, якщо це державний орган, орган місцевого самоврядування, представництво іноземної держави, міжнародна організація тощо. Також у соціальній рекламі можна буде показувати зброю, наприклад, для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 14 липня Верховна Рада України змінила дати державних свят. Метою законопроєкту №9431 є відмова від спадщини РФ.

Додамо, 13 липня, Верховна рада України прийняла законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Також ми писали, що у парламенті заблокували законопроєкт №8401 про повернення довоєнних правил оподаткування для бізнесу. У Верховну Раду внесли постанову, покликану не запроваджувати в країні перевірки та штрафи для підприємців під час війни.