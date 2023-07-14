Рада ввела новые правила относительно рекламы в Украине

Семья перед телевизором. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Верховная Рада приняла изменения в законодательстве о рекламе в Украине. Начинают действовать новые правила и ограничения.

Об этом говорится в материале ТСН.

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Новые правила рекламы в Украине

ВР Украины во втором чтении приняла изменения в законы "О медиа", "О рекламе" и "Об общественных медиа в Украине".

Целью законопроекта №9206 является воплощение рекомендаций Европейской комиссии по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Реклама по-европейски: главные изменения

Запрет использования личных данных детей для коммерции, для прямого маркетинга и поведенческо-ориентированной рекламы.

для прямого маркетинга и поведенческо-ориентированной рекламы. Уменьшение влияния рекламы. Реклама не может чрезмерно подчеркивать положительные свойства продуктов и напитков, содержащих вредные или не рекомендованные для общей диеты составляющие, такие как жиры и трансжирные кислоты. Также запрещено рекламировать алкогольные напитки в радио и видеотрансляциях и в детских программах.

Реклама не может чрезмерно подчеркивать положительные свойства продуктов и напитков, содержащих вредные или не рекомендованные для общей диеты составляющие, такие как жиры и трансжирные кислоты. Также запрещено рекламировать алкогольные напитки в радио и видеотрансляциях и в детских программах. Запрет дискриминации и розни в рекламе. Запрещено распространять утверждения или изображения, содержащие дискриминационный характер, способствующие распространению ненависти и жестокости к отдельным лицам или группам лиц в зависимости от возраста, этнической принадлежности, сексуальной ориентации, инвалидности и т.д.

Запрещено распространять утверждения или изображения, содержащие дискриминационный характер, способствующие распространению ненависти и жестокости к отдельным лицам или группам лиц в зависимости от возраста, этнической принадлежности, сексуальной ориентации, инвалидности и т.д. Регулировка перерывов между рекламными блоками. Реклама может появляться не больше одного раза в полчаса во время трансляции фильмов, новостей и детских программ. Во время программ, состоящих из отдельных частей или спортивных событий, реклама должна размещаться между частями.

Реклама может появляться не больше одного раза в полчаса во время трансляции фильмов, новостей и детских программ. Во время программ, состоящих из отдельных частей или спортивных событий, реклама должна размещаться между частями. Запрещение рекламы табачных изделий, а также спонсорства и продакт-плейсмента, связанного с курением, электронных сигарет и других товаров для курения.

а также спонсорства и продакт-плейсмента, связанного с курением, электронных сигарет и других товаров для курения. Различные правила рекламы алкоголя в зависимости от вида и медиа. Рекламу пива, вина и сидра разрешено показывать по телевидению с 22:00 до 06:00, а рекламу других видов алкоголя — с 23:00 до 06:00.

Рекламу пива, вина и сидра разрешено показывать по телевидению с 22:00 до 06:00, а рекламу других видов алкоголя — с 23:00 до 06:00. Запрет спама, включая массовые телефонные звонки. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 3 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Штрафы будут налагаться Центральными органами исполнительной власти.

За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 3 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Штрафы будут налагаться Центральными органами исполнительной власти. Регулировка рекламы на платформах общего доступа к видео и информации. Реклама должна быть явно обозначена, соответствовать законодательству и запрещать отправку спама, в частности через мессенджеры и мобильные приложения.

Реклама должна быть явно обозначена, соответствовать законодательству и запрещать отправку спама, в частности через мессенджеры и мобильные приложения. Регулирование социальной рекламы. Разрешается указывать рекламодателя, если это государственный орган, орган местного самоуправления, представительство иностранного государства, международная организация и т.д. Также в социальной рекламе можно будет показывать оружие, например для нужд ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что 14 июля Верховная Рада Украины сменила даты государственных праздников. Целью законопроекта №9431 является отказ от наследия РФ.

Добавим, 13 июля, Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Также мы писали, что в парламенте заблокирован законопроект №8401 о возврате довоенных правил налогообложения для бизнеса. В Верховную Раду внесли постановление, призванное не вводить в стране проверки и штрафы для предпринимателей во время войны.