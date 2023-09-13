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Ракетоносії у морі, зустріч Путіна та Кім Чен Ина, декларування: новини України 12 вересня

13 вересня 2023 08:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Головні новини 12 вересня: події та підсумки
Колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 12 вересня, на бойовому чергуванні в Чорному морі з’явилося два споряджені ракетоносії. Також цього дня стало відомо про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина. До того ж вчора Президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про декларування.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 12 вересня, які ви могли пропустити.

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Запуск ракети "Калібр" з корабля. Фото: google

На бойовому чергуванні в Чорному морі з’явилося два споряджені ракетоносії. Людей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й у разі сповіщення одразу прямувати до укриття.

Кім Чен Ин уже прибув до Росії

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Кім Чен ИН прибув потягом до Росії. Фото: Kyodo

У вівторок, 12 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до Росії для переговорів із Володимиром Путіним. Зустріч політиків відбудеться у Владивостоці.

Депутат назвав реальні загрози для України від зустрічі Путіна і Кім Чен Ина. 

Президент наклав вето на закон про декларування

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Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський зранку 12 вересня наклав вето на закон про декларування. Законопроєкт передбачав не відкривати декларації ще рік. 

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін

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Народна депутатка України Юлія Гришина. Фото: Новини.LIVE

В Україні стартував другий навчальний рік в умовах повномасштабної війни. І якщо інспекціями укриттів у школах ціле літо займалися всі, від активістів до політиків, то питання укриттів у вищих навчальних закладах не викликало резонансу. Однак через їхню відсутність в Україні виникають проблеми з визнанням дипломів і втратою молоді, яка виїжджає за кордон. 

Детально про роботу вишів цьогоріч, іноземних студентів в Україні та українських студентів за кордоном — в ексклюзивному інтерв’ю з народною депутаткою України, членкинею комітету ВР з питань освіти і науки Юлією Гришиною. 

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