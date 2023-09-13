Головні новини 12 вересня: події та підсумки

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Вчора, 12 вересня, на бойовому чергуванні в Чорному морі з’явилося два споряджені ракетоносії. Також цього дня стало відомо про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина. До того ж вчора Президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про декларування.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 12 вересня, які ви могли пропустити.

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Маневри РФ у Чорному морі: ворог вивів споряджені ракетоносії

Запуск ракети "Калібр" з корабля. Фото: google

На бойовому чергуванні в Чорному морі з’явилося два споряджені ракетоносії. Людей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й у разі сповіщення одразу прямувати до укриття.

Кім Чен Ин уже прибув до Росії

Кім Чен ИН прибув потягом до Росії. Фото: Kyodo

У вівторок, 12 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до Росії для переговорів із Володимиром Путіним. Зустріч політиків відбудеться у Владивостоці.

Депутат назвав реальні загрози для України від зустрічі Путіна і Кім Чен Ина.

Президент наклав вето на закон про декларування

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський зранку 12 вересня наклав вето на закон про декларування. Законопроєкт передбачав не відкривати декларації ще рік.

Україна звернеться до арбітражу СОТ, якщо Польща не дозволить експорту зерна, — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі, якщо Польща заблокує експорт українського зерна.

Скільки дітей виїхали вчитися за кордон і яка проблема з дипломами в Україні. Інтерв'ю з Гришиною

Народна депутатка України Юлія Гришина. Фото: Новини.LIVE

В Україні стартував другий навчальний рік в умовах повномасштабної війни. І якщо інспекціями укриттів у школах ціле літо займалися всі, від активістів до політиків, то питання укриттів у вищих навчальних закладах не викликало резонансу. Однак через їхню відсутність в Україні виникають проблеми з визнанням дипломів і втратою молоді, яка виїжджає за кордон.

Детально про роботу вишів цьогоріч, іноземних студентів в Україні та українських студентів за кордоном — в ексклюзивному інтерв’ю з народною депутаткою України, членкинею комітету ВР з питань освіти і науки Юлією Гришиною.

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