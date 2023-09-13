Главные новости 12 сентября: события и итоги

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Вчера, 12 сентября, на боевом дежурстве в Черном море появилось два снаряженных ракетоносителя. Также в этот день стало известно о встрече российского диктатора Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. К тому же вчера Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон о декларировании.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 12 сентября, которые вы могли пропустить.

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Маневры РФ в Черном море: враг вывел снаряженные ракетоносители

Запуск ракеты "Калибр" с корабля. Фото: google

На боевом дежурстве в Черном море появилось два снаряженных ракетоносителя. Людей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае оповещения сразу направляться к укрытию.

Ким Чен Ын уже прибыл в Россию

Ким Чен Ын прибыл поездом в Россию. Фото: Kyodo

Во вторник, 12 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Встреча политиков состоится во Владивостоке.

Депутат назвал реальные угрозы Украине от встречи Путина и Ким Чен Ына.

Президент наложил вето на закон о декларировании

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский утром 12 сентября ветировал закон о декларировании. Законопроект предусматривал не открывать декларации еще год.

Украина обратится в арбитраж ВТО, если Польша не разрешит экспорт зерна, — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна обратится в арбитраж Всемирной торговой организации, если Польша заблокирует экспорт украинского зерна.

Сколько детей уехали учиться за границу и какая проблема с дипломами в Украине. Интервью с Гришиной

Народный депутат Украины Юлия Гришина. Фото: Новини.LIVE

В Украине стартовал второй учебный год в условиях полномасштабной войны. И если инспекциями укрытий в школах все лето занимались все, от активистов до политиков, то вопрос укрытий в высших учебных заведениях не вызвал резонанса. Однако из-за их отсутствия в Украине возникают проблемы с признанием дипломов и потерей молодежи, которая уезжает за границу.

Подробно о работе вузов в этом году, иностранных студентов в Украине и украинских студентов за рубежом — в эксклюзивном интервью с народной депутатом Украины, членом комитета ВР по вопросам образования и науки Юлией Гришиной.

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