Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Репресовані, але незламні — архівні фото українців, які у засланні не забували про культуру arrow

Репресовані, але незламні — архівні фото українців, які у засланні не забували про культуру

18 листопада 2023 10:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Репресовані, але незламні — архівні фото українців, які у засланні не забували про культуру
Політв'язні Воркутинського ВТТ, Комі АРСР. Фото: localhistory
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Ув'язнені українці одягали вишиті сорочки у радянських таборах. Вони говорили, що вишивання було для них порятунком у нелюдських умовах ГУЛАГу. 

Про це повідомляє "Локальна історія".

Читайте також:

Українці у засланні

Зазвичай українці у радянських таборах вишивали саморобними голками з риб'ячих кісток. Нитки вони розпускали з власного одягу. Їх також обмінювали або діставали через вільнонайманих працівників.

"Вишивали й на спецпоселеннях, де умови життя було вільнішими, тож можна було одягати вишиванку", — йдеться у матеріалі.

null
Політув'язнені українки. Фото: localhistory
null
Ганна Савка (в заміжжі Опанович) на засланні в Кемеровській області, РРФСР, 1950-ті рр. Фото: localhistory
null
Українці на засланні в м. Караганда, Казахська РСР, 1950-ті рр. Фото: localhistory
null
Політв'язні в м. Воркута, Комі АРСР. Фото: localhistory
null
Ліворуч Марія Міджак, м. Новокузнецьк Кемеровської області, РРФСР, 1950-ті рр. Фото: localhistory
null
Українки на засланні в Кемеровській області, РРФСР, 1950-ті рр. Фото: localhistory
null
Марія Мотрук, Томська область, РРФСР, 1950-ті рр. Фото: localhistory
null
Політв'язні Степового ВТТ в Казахській РСР. Фото: localhistory 
null
Любов Кульчицька та Анна Ізьо на спецпоселенні в м. Норильськ, РРФСР, 1950-ті рр. Фото: localhistory 
null
Виступ танцювального гуртка у Вокрутинському ВТТ, Комі АРСР. Фото: localhistory 
null
Стоїть крайня справа Марія Голик (в заміжжі Туркас), пос. Батурино, Томська область, РРФСР, 1950-ті рр. Фото: localhistory 

Нагадаємо, наші предки вишивали сорочки з використанням 20 технік, і найвідомішої нам — хрестик, серед них узагалі не було. Ця техніка стала популярною лише наприкінці ХХ століття, адже саме тоді в продажу з’явилися готові схеми вишивок. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

Актуальне по темі