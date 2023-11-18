Репресовані, але незламні — архівні фото українців, які у засланні не забували про культуру
Ув'язнені українці одягали вишиті сорочки у радянських таборах. Вони говорили, що вишивання було для них порятунком у нелюдських умовах ГУЛАГу.
Про це повідомляє "Локальна історія".
Українці у засланні
Зазвичай українці у радянських таборах вишивали саморобними голками з риб'ячих кісток. Нитки вони розпускали з власного одягу. Їх також обмінювали або діставали через вільнонайманих працівників.
"Вишивали й на спецпоселеннях, де умови життя було вільнішими, тож можна було одягати вишиванку", — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, наші предки вишивали сорочки з використанням 20 технік, і найвідомішої нам — хрестик, серед них узагалі не було. Ця техніка стала популярною лише наприкінці ХХ століття, адже саме тоді в продажу з’явилися готові схеми вишивок.
Читайте Новини.LIVE!