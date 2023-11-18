Репрессированы, но несокрушимы — архивные фото украинцев, которые в заслании не забывали о культуре

Политзаключенные Воркутинского ПТЛ, Коми АССР. Фото: localhistory

Заключенные украинцы одевали вышитые сорочки в советских лагерях. Они говорили, что вышивание было для них спасением в нечеловеческих условиях ГУЛАГа.

Об этом сообщает "Локальная история".

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Обычно украинцы в советских лагерях вышивали самодельными иглами из рыбьих костей. Нити они распускали из собственной одежды. Их также обменивали или доставали через вольнонаемных работников.

"Вышивали и на спецпоселениях, где условия жизни были более свободными, поэтому можно было одевать вышиванку", — говорится в материале.

Политзаключенные украинки. Фото: localhistory

Анна Савка (в замужестве Опанович) в заслании в Кемеровской области, РСФСР, 1950-е гг. Фото: localhistory

Украинцы в заслании в г. Караганда, Казахская ССР, 1950-е гг. Фото: localhistory

Политзаключенные в г. Воркута, Коми АССР. Фото: localhistory

Слева Мария Миджак, г. Новокузнецк Кемеровской области, РСФСР, 1950-е гг. Фото: localhistory

Украинки в заслании в Кемеровской области, РСФСР, 1950-е гг. Фото: localhistory

Мария Мотрук, Томская область, РСФСР, 1950-е гг. Фото: localhistory

Политзаключенные Степного ВТТ в Казахской ССР. Фото: localhistory

Любовь Кульчицкая и Анна Изьо на спецпоселении в г. Норильск, РСФСР, 1950-е гг. Фото: localhistory

Выступление танцевального кружка в Вокрутинском ВТТ, Коми АССР. Фото: localhistory

Стоит крайняя справа Мария Голик (в замужестве Туркас), пос. Батурино, Томская область, РСФСР, 1950-е гг. Фото: localhistory

Напомним, наши предки вышивали рубашки с использованием 20 техник, и самой известной нам крестик, среди них вообще не было. Эта техника стала популярна только в конце 20 века, ведь именно тогда в продаже появились готовые схемы вышивок.