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Репрессированы, но несокрушимы — архивные фото украинцев, которые в заслании не забывали о культуре

18 ноября 2023 10:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Репрессированы, но несокрушимы — архивные фото украинцев, которые в заслании не забывали о культуре
Политзаключенные Воркутинского ПТЛ, Коми АССР. Фото: localhistory
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заключенные украинцы одевали вышитые сорочки в советских лагерях. Они говорили, что вышивание было для них спасением в нечеловеческих условиях ГУЛАГа.

Об этом сообщает "Локальная история".

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Обычно украинцы в советских лагерях вышивали самодельными иглами из рыбьих костей. Нити они распускали из собственной одежды. Их также обменивали или доставали через вольнонаемных работников.

"Вышивали и на спецпоселениях, где условия жизни были более свободными, поэтому можно было одевать вышиванку", — говорится в материале.

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Политзаключенные украинки. Фото: localhistory
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Анна Савка (в замужестве Опанович) в заслании в Кемеровской области, РСФСР, 1950-е гг. Фото: localhistory
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Украинцы в заслании в г. Караганда, Казахская ССР, 1950-е гг. Фото: localhistory
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Политзаключенные в г. Воркута, Коми АССР. Фото: localhistory
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Слева Мария Миджак, г. Новокузнецк Кемеровской области, РСФСР, 1950-е гг. Фото: localhistory
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Украинки в заслании в Кемеровской области, РСФСР, 1950-е гг. Фото: localhistory
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Мария Мотрук, Томская область, РСФСР, 1950-е гг. Фото: localhistory
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Политзаключенные Степного ВТТ в Казахской ССР. Фото: localhistory
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Любовь Кульчицкая и Анна Изьо на спецпоселении в г. Норильск, РСФСР, 1950-е гг. Фото: localhistory
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Выступление танцевального кружка в Вокрутинском ВТТ, Коми АССР. Фото: localhistory
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Стоит крайняя справа Мария Голик (в замужестве Туркас), пос. Батурино, Томская область, РСФСР, 1950-е гг. Фото: localhistory

Напомним, наши предки вышивали рубашки с использованием 20 техник, и самой известной нам крестик, среди них вообще не было. Эта техника стала популярна только в конце 20 века, ведь именно тогда в продаже появились готовые схемы вышивок.

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