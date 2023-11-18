Репрессированы, но несокрушимы — архивные фото украинцев, которые в заслании не забывали о культуре
Заключенные украинцы одевали вышитые сорочки в советских лагерях. Они говорили, что вышивание было для них спасением в нечеловеческих условиях ГУЛАГа.
Об этом сообщает "Локальная история".
Украинцы в заслании
Обычно украинцы в советских лагерях вышивали самодельными иглами из рыбьих костей. Нити они распускали из собственной одежды. Их также обменивали или доставали через вольнонаемных работников.
"Вышивали и на спецпоселениях, где условия жизни были более свободными, поэтому можно было одевать вышиванку", — говорится в материале.
Напомним, наши предки вышивали рубашки с использованием 20 техник, и самой известной нам крестик, среди них вообще не было. Эта техника стала популярна только в конце 20 века, ведь именно тогда в продаже появились готовые схемы вышивок.
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