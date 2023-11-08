РФ 60 разів атакувала енергетичні об'єкти України за останні три тижні

Ліквідація наслідків ударів по українській енергетиці. Фото: Укренерго

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росія протягом останніх трьох тижнів атакувала енергетичну інфраструктуру України 60 разів. Для обстрілів ворог застосовував різні види озброєння.

Про це йдеться на сайті Міненергетики.

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За словами Галущенка, після кожної нової атаки потреби в енергетичному обладнанні зростають, а тому допомога партнерів українському енергосектору має важливе значення.

Галущенко зустрічався із заступником Держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєттом та обговорив з ним допомогу для українців.

"Ми детально говорили про допомогу українському енергосектору. Але не лише про те, як пройти цю зиму. Ішлося про допомогу в більш глобальному контексті того, як Україна має стати частиною європейської енергосистеми, у який спосіб ми можемо підсилити енергетичну безпеку регіону", — сказав Герман Галущенко.

Нагадаємо, МВС України звернулося до громадян з рекомендаціями щодо підготовки до можливих перебоїв у подачі електроенергії, які можуть бути викликані обстрілами противника по українській енергетичній інфраструктурі в холодну пору року.

Також ми писали про те, що в "Укренерго" не бачать причин для того, щоб відключати світло, якщо не буде нових ворожих обстрілів.