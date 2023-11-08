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РФ 60 раз атаковала энергетические объекты Украины за последние три недели

8 ноября 2023 21:07
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
РФ 60 раз атаковала энергетические объекты Украины за последние три недели
Ликвидация последствий ударов по украинской энергетике. Фото: Укрэнерго
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Россия в течение последних трех недель атаковала энергетическую инфраструктуру Украины 60 раз. Для обстрелов враг применял разные виды вооружения.

Об этом идет речь на сайте Минэнергетики.

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По словам Галущенко, после каждой новой атаки потребности в энергетическом оборудовании растут, поэтому помощь партнеров украинскому энергосектору имеет важное значение.

Галущенко встречался с заместителем Госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайеттом и обсудил с ним помощь для украинцев.

"Мы подробно говорили о помощи украинскому энергосектору. Но не только о том, как пройти эту зиму. Речь шла о помощи в более глобальном контексте того, как Украина должна стать частью европейской энергосистемы, как мы можем усилить энергетическую безопасность региона", — сказал Герман Галущенко.

Напомним, МВД Украины обратилось к гражданам с рекомендациями по подготовке к возможным перебоям в подаче электроэнергии, которые могут быть вызваны обстрелами противника по украинской энергетической инфраструктуре в холодное время года.

Также мы писали о том, что в "Укрэнерго" не видят причин для того, чтобы отключать свет, если не будет новых вражеских обстрелов.

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