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Рятувальні роботи у Краматорську завершено: внаслідок атаки по будинку загинули чотири людини

3 лютого 2023 13:38
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Обстріл будинку у Краматорську: скільки загиблих та постраждалих
Внаслідок атаки рф по житловому будинку загинуло четверо людей
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Рятувальники завершили пошукові роботи серед завалів зруйнованого ракетою рф житлового будинку у Краматорську Донецької області. Встановлено загибель чотирьох осіб.

Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

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У результаті проведення аварійно-рятувальних робіт на місці ліквідації наслідків обстрілу рятувальники 2 лютого вилучили з-під завалів тіло ще однієї загиблої жінки.

"Всього з-під завалів деблоковано тіла чотирьох загиблих осіб, дві особи врятовано. Травмовано 18 осіб", — йдеться в повідомленні.

На місці завалу розібрано та вивезено 960 тонн будівельних конструкцій, роботи завершено. Всього до розбору завалу залучалось понад 220 фахівців та 42 одиниці техніки.

Атака по будинку у Краматорську

Пізно ввечері 1 лютого росія вчинила черговий терористичний акт — окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку у Краматорську Донецької області.

Внаслідок цього зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду. Також зайнялися припарковані поруч автомобілі. 

Нагадаємо, 2 лютого росія завдала нового ракетного удару по центру Краматорська.

Внаслідок цієї атаки отримали поранення шестеро людей

 

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