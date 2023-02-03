Обстріл будинку у Краматорську: скільки загиблих та постраждалих

Рятувальні роботи у Краматорську завершено: внаслідок атаки по будинку загинули чотири людини
Рятувальники завершили пошукові роботи серед завалів зруйнованого ракетою рф житлового будинку у Краматорську Донецької області. Встановлено загибель чотирьох осіб.
Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
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У результаті проведення аварійно-рятувальних робіт на місці ліквідації наслідків обстрілу рятувальники 2 лютого вилучили з-під завалів тіло ще однієї загиблої жінки.
"Всього з-під завалів деблоковано тіла чотирьох загиблих осіб, дві особи врятовано. Травмовано 18 осіб", — йдеться в повідомленні.
На місці завалу розібрано та вивезено 960 тонн будівельних конструкцій, роботи завершено. Всього до розбору завалу залучалось понад 220 фахівців та 42 одиниці техніки.
Атака по будинку у Краматорську
Пізно ввечері 1 лютого росія вчинила черговий терористичний акт — окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку у Краматорську Донецької області.
Внаслідок цього зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду. Також зайнялися припарковані поруч автомобілі.
Нагадаємо, 2 лютого росія завдала нового ракетного удару по центру Краматорська.
Внаслідок цієї атаки отримали поранення шестеро людей.