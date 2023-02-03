Обстрел дома в Краматорске: сколько погибших и пострадавших

Спасательные работы в Краматорске завершены: в результате атаки по дому погибли четыре человека
Спасатели завершили поисковые работы среди завалов разрушенного ракетой рф жилого дома в Краматорске Донецкой области. Установлена гибель четырех человек.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
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В результате проведения аварийно-спасательных работ на месте ликвидации последствий обстрела спасатели 2 февраля изъяли из-под завалов тело еще одной погибшей женщины.
"Всего из-под завалов деблокированы тела четырех погибших, два человека спасены. Травмированы 18 человек", — говорится в сообщении.
На месте завала разобраны и вывезены 960 тонн строительных конструкций, работы завершены. Всего к разбору завала привлекалось более 220 специалистов и 42 единиц техники.
Атака по дому в Краматорске
Поздним вечером 1 февраля россия совершила очередной террористический акт — оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске Донецкой области.
В результате разрушены с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда. Также занялись припаркованные рядом автомобили.
Напомним, 2 февраля россия нанесла новый ракетный удар по центру Краматорска.
В результате этой атаки получили ранения шесть человек.