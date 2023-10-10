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Річниця першого масованого обстрілу РФ: в Укренерго нагадали про небезпеку

10 жовтня 2023 12:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Річниця першого масованого обстрілу РФ: в Укренерго нагадали про небезпеку
Фахівці Укренерго працюють над відновленням енергосистеми. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 10 жовтня, річниця першого масованого російського обстрілу України. З минулого року енергетична інфраструктура стала основним обʼєктом ракетних та дронових атак весь осінньо-зимовий період. В Укренерго розповіли про відновлення енергосистеми країни.

Про це повідомляє Укренерго.

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Відновлення енергосистеми України

"Тисячі наших співробітників працювали 24/7, щоб підготувати понівечену енергосистему до нинішнього опалювального сезону. За той час, що в нас був, зроблено все можливе. Магістральні мережі "Укренерго" готові передавати зимові збільшені обсяги електроенергії", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголосили, що РФ нікуди не зникла, тому в Україні вибудували споруди фізичного захисту енергообʼєктів. Це сталося вперше в світі. До того ж фахівці підготували схеми резервного живлення та варіанти подолання можливих наслідків. Для збереження енергосистеми Сили оборони також посилювали ППО. Цього сезону її щільність буде значно кращою. 

В Укренерго наголосили, що готувалися до всіх сценаріїв.

"Напевно, найгірший варіант — це повтор минулорічних атак. Але ворог, який не може здолати ЗСУ й тому атакує цивільну інфраструктуру, не застане нас зненацька", — додали в компанії.

Нагадаємо, 6 жовтня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. На ньому обговорили ситуацію на фронті та загрози обстрілів енергосистеми країни.

Також ми писали, що керівник енергетичної групи у відділі розширення Європейського Союзу Маркуса Ліппольда вважає, що цього року Україна входить у зиму зі слабкою енергетичною системою внаслідок російських обстрілів. Тисячі інженерів працювали протягом літа, щоб відремонтувати зламане обладнання, однак на завершення підготовки до зими не вистачило ні грошей, ні часу. Ймовірно, цього року українці знову будуть без світла та води.

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