Годовщина первого массированного обстрела РФ: в Укрэнерго напомнили об опасности

Специалисты "Укрэнерго" работают над восстановлением энергосистемы. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 10 октября, годовщина первого массированного российского обстрела Украины. С прошлого года энергетическая инфраструктура стала основным объектом ракетных и дроновых атак весь осенне-зимний период. В Укрэнерго рассказали о возобновлении энергосистемы страны.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Восстановление энергосистемы Украины

"Тысячи наших сотрудников работали 24/7, чтобы подготовить пострадавшую энергосистему к нынешнему отопительному сезону. За то время, что у нас было, сделано все возможное. Магистральные сети "Укрэнерго" готовы передавать зимние увеличенные объемы электроэнергии", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго подчеркнули, что РФ никуда не исчезла, поэтому в Украине построили сооружения физической защиты энергообъектов. Это произошло впервые в мире. К тому же специалисты подготовили схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий. Для сохранения энергосистемы Силы обороны также усиливали ПВО. В этом сезоне ее плотность будет значительно лучше.

В Укрэнерго подчеркнули, что готовились ко всем сценариям.

"Наверное, худший вариант — это повтор прошлогодних атак. Но враг, который не может одолеть ВС, и поэтому атакует гражданскую инфраструктуру, не застанет нас врасплох", — добавили в компании.

Напомним, 6 октября Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. На нем обсудили ситуацию на фронте и угрозы обстрелов энергосистемы страны.

Также мы писали, что руководитель энергетической группы в отделе расширения Европейского Союза Маркуса Липпольда считает, что в этом году Украина входит в зиму со слабой энергетической системой в результате российских обстрелов. Тысячи инженеров работали в течение лета, чтобы отремонтировать сломанное оборудование, однако на завершение подготовки к зиме не хватило ни денег, ни времени. Вероятно, в этом году украинцы снова будут без света и воды.