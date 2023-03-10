Рівненщина стала лідером за кількістю хворих на COVID-19

Протягом минулого тижня в області було п'ять летальних випадків

Рівненська область лідирує серед кількості хворих на COVID-19. За останній тиждень там було зафіксовано понад тисячу випадків зараження.

Про це повідомляє ТСН.

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У Рівненській ОВА розповіли, що такі показники на 30% більші за рівень захворюваності на COVID-19, порівнюючи з минулим тижнем.

Лікарі кажуть, що зараз активно циркулює штам "Омікрон". Вони закликають людей з симптомами хвороби утримуватися від походів до людних місць. "Омікрон" за перебігом легший, однак дуже небезпечний.

Протягом минулого тижня у Рівненській області було п'ять летальних випадків. Там вакцинована лише половина населення, а 10% людей — робили бустерну дозу.

Нагадаємо, у Київській області різко зросла кількість хворих на COVID-19. Протягом минулого тижня було зафіксовано 726 випадків.

Також ми писали, що заступник міністра охорони здоров'я та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що Міністерство охорони здоров'я прогнозує зростання захворюваності на кінець лютого-березень COVID-19.

Додамо, відтепер у додатку "Дія" можна згенерувати COVID-сертифікат, якщо людина вакцинувалася за кордоном. Для початку потрібно звернутися до сімейного лікаря з паспортом та іноземним сертифікатом.