Ровенская область стала лидером по количеству больных на COVID-19

В течение прошлой недели в области было пять летальных случаев

Ровенская область лидирует среди количества больных на COVID-19. За последнюю неделю там было зафиксировано более тысячи случаев заражения.

Об этом сообщает ТСН.

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В Ровенской ОВА рассказали, что такие показатели на 30% больше уровня заболеваемости COVID-19, сравнивая с прошлой неделей.

Врачи говорят, что сейчас активно циркулирует штамм "Омикрон". Они призывают людей с симптомами болезни воздерживаться от походов в людные места. "Омикрон" по течению более легкий, однако очень опасен.

В течение прошлой недели в Ровенской области было пять летальных исходов. Там вакцинирована только половина населения, а 10% людей — делали бустерную дозу.

Напомним, в Киевской области резко возросло количество больных COVID-19. За прошедшую неделю было зафиксировано 726 случаев.

Также мы писали, что заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Министерство здравоохранения прогнозирует рост заболеваемости к концу февраля-марта COVID-19.

Добавим, отныне в приложении "Дія" можно сгенерировать COVID-сертификат, если человек вакцинировался за границей. Для начала нужно обратиться к семейному врачу с паспортом и иностранным сертификатом.