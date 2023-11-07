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Россияне создали дипфейк с Залужным — детали

7 ноября 2023 23:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне создали дипфейк с Залужным — детали
Валерий Залужный на фальшивом видео от россиян. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российские хакеры создали очередное дипфейк-видео с участием Валерия Залужного. В нем главнокомандующий ВСУ "призывает" украинских бойцов поднять мятеж против президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщают соцсети.

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На некоторых фальшивых видео Главнокомандующий ВСУ обвиняет президента в "ликвидации" своего помощника Геннадия Частякова, и призывает украинских защитников поднять вооруженный мятеж против правительства Владимира Зеленского.

По сообщению журналиста Андрея Цаплиенко, россияне не жалеют деньги на проведение собственных ЦИПСО.

"Сделано максимально качественно. Добились сходства артикуляции. Тембр обработан, вероятно, через ИИ", — пишет журналист.

Пользователи настоятельно рекомендуют проверять все, что вы видите в Интернете, и соблюдать информационную гигиену. Ведь такие и подобные видео в эпоху развития искусственного интеллекта будут часто встречаться.

"Доверяйте только проверенным источникам и включайте критическое мышление", — пишет украинский милблоггер и военный Анатолий Штефан.

Напомним, что ранее министр обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на заявление нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сравнив депутата с российскими пропагандистами. В то же время депутат от СН Марианна Безуглая заявила, что просила Главкома ВСУ не защищать диссертацию в университете экс-регионала Кивалова.

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