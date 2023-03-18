Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі: Куртєв показав наслідки

Запоріжжя знову опинилося під ракетним вогнем росіян

Російські війська сьогодні вночі, 18 березня, завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки отримав серйозні пошкодження житловий комплекс.

Про це повідомив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Наслідки атаки

Куртєв зауважив, що окупанти вдарили по "одному з найкращих та найзатишніших житлових комплексів міста".

"Одним ударом ракети рашисти безжально і безглуздо звели нанівець те, що запоріжці так довго і так дбайливо створювали для комфортного та зручного життя. Орки майже повністю зруйнували розташований біля комплексу чудовий ресторан, а від вибухової хвилі у дев'яти будинках наразі вибито аж 240 вікон та сім дверей. Приблизна площа пошкодженого скління — 650 квадратних метрів. У чотирьох будинках частково пошкоджено покрівлі", — написав він.

Секретар міськради зазначив, що від самого ранку на місці прильоту працюють всі відповідні служби.

"Фахівці "Запоріжремсервісу" та міської аварійно-рятувальної служби вже закрили частину вікон плитами OSB, а співробітники "ЕЛУАШу" вивозять будівельне сміття", — розповів Куртєв.

Він також повідомив, що на місті працюють представники соцзахисту, чергує автобус з генератором, де люди можуть зігрітися і отримати допомогу, та встановлено намет від міської ради, в якому мешканцям надають усю необхідну інформацію з дорожньою картою. Найближчим часом, за словами Куртєва, на місці розпочнуть працювати психологи.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Був практично повністю зруйнований цілий під’їзд п’ятиповерхівки.

5 березня, після завершення рятувальних робіт, повідомили, що внаслідок влучання російської ракети загинуло 13 людей.

Нещодавно у центрі Запоріжжя розпочалася робота із консервування частково зруйнованого під’їзду багатоповерхівки, куди влучила російська ракета. Для початку залишки під’їзду накриють плівкою від негоди.