Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі: Куртєв показав наслідки
Російські війська сьогодні вночі, 18 березня, завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки отримав серйозні пошкодження житловий комплекс.
Про це повідомив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв.
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Наслідки атаки
Куртєв зауважив, що окупанти вдарили по "одному з найкращих та найзатишніших житлових комплексів міста".
"Одним ударом ракети рашисти безжально і безглуздо звели нанівець те, що запоріжці так довго і так дбайливо створювали для комфортного та зручного життя. Орки майже повністю зруйнували розташований біля комплексу чудовий ресторан, а від вибухової хвилі у дев'яти будинках наразі вибито аж 240 вікон та сім дверей. Приблизна площа пошкодженого скління — 650 квадратних метрів. У чотирьох будинках частково пошкоджено покрівлі", — написав він.
Секретар міськради зазначив, що від самого ранку на місці прильоту працюють всі відповідні служби.
"Фахівці "Запоріжремсервісу" та міської аварійно-рятувальної служби вже закрили частину вікон плитами OSB, а співробітники "ЕЛУАШу" вивозять будівельне сміття", — розповів Куртєв.
Він також повідомив, що на місті працюють представники соцзахисту, чергує автобус з генератором, де люди можуть зігрітися і отримати допомогу, та встановлено намет від міської ради, в якому мешканцям надають усю необхідну інформацію з дорожньою картою. Найближчим часом, за словами Куртєва, на місці розпочнуть працювати психологи.
Нагадаємо, у ніч проти 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Був практично повністю зруйнований цілий під’їзд п’ятиповерхівки.
5 березня, після завершення рятувальних робіт, повідомили, що внаслідок влучання російської ракети загинуло 13 людей.
Нещодавно у центрі Запоріжжя розпочалася робота із консервування частково зруйнованого під’їзду багатоповерхівки, куди влучила російська ракета. Для початку залишки під’їзду накриють плівкою від негоди.