Россияне ударили ракетами по жилому комплексу в Запорожье: Куртев показал последствия
Российские войска сегодня ночью, 18 марта, нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки получил серьезные повреждения жилищный комплекс.
Об этом сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев.
-
Ночная атака дронами увеличивает вероятность ракетного обстрела — Гуменюк
-
Тренер гандбольного клуба "Одесса" Михаил Щукин ушел из жизни: что он говорил о войне
-
Украинцы в Польше могут получить помощь на лекарства: как это сделать
-
Оккупанты устроили на Луганщине хаос: что происходит с местным населением
-
Футболисты сборной Украины подорожали на трансферном рынке
-
Любовь, протесты и непогода: подборка лучших фото на этой неделе со всего мира
-
ВСУ не дают "спокойно жить" оккупантам: Генштаб отчитался об успехах
-
ВСУ отправили на тот свет еще почти 900 оккупантов: обновленные данные о потерях рф
-
Оккупанты в Крыму заставляют гражданских рыть окопы, — Генштаб
-
В ISW рассказали, как Беларусь помогает россии обходить западные санкции
Последствия атаки
Куртев отметил, что оккупанты ударили по "одному из лучших и уютных жилых комплексов города".
"Одним ударом ракеты рашисты безжалостно и бессмысленно свели на нет то, что запорожцы так долго и так бережно создавали для комфортной и удобной жизни. Орки почти полностью разрушили расположенный у комплекса прекрасный ресторан, а от взрывной волны в девяти домах выбито 240 окон и семь дверей. Приблизительная площадь поврежденного остекления — 650 квадратных метров. В четырех домах частично повреждены кровли", — написал он.
Секретарь горсовета отметил, что с самого утра на месте "прилета" работают все службы.
"Специалисты "Запорожремсервиса" и городской аварийно-спасательной службы уже закрыли часть окон плитами OSB, а сотрудники "ЭЛУАШа" вывозят строительный мусор", — рассказал Куртев.
Он также сообщил, что в городе работают представители соцзащиты, дежурит автобус с генератором, где люди могут согреться и получить помощь, и установлена палатка от городского совета, в которой жителям предоставляют всю необходимую информацию с дорожной картой. В ближайшее время, по словам Куртева, на месте приступят к работе психологи.
Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Был практически полностью разрушен целый подъезд пятиэтажки.
5 марта, после завершения спасательных работ, сообщили, что в результате попадания российской ракеты погибли 13 человек.
Недавно в центре Запорожья началась работа по консервированию частично разрушенного подъезда многоэтажки, куда попала российская ракета. Для начала остатки подъезда покроют пленкой от непогоды.