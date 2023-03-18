Россияне ударили ракетами по жилому комплексу в Запорожье: Куртев показал последствия

Запорожье снова оказалось под ракетным огнем россиян

Российские войска сегодня ночью, 18 марта, нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки получил серьезные повреждения жилищный комплекс.

Об этом сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев.

Последствия атаки

Куртев отметил, что оккупанты ударили по "одному из лучших и уютных жилых комплексов города".

"Одним ударом ракеты рашисты безжалостно и бессмысленно свели на нет то, что запорожцы так долго и так бережно создавали для комфортной и удобной жизни. Орки почти полностью разрушили расположенный у комплекса прекрасный ресторан, а от взрывной волны в девяти домах выбито 240 окон и семь дверей. Приблизительная площадь поврежденного остекления — 650 квадратных метров. В четырех домах частично повреждены кровли", — написал он.

Секретарь горсовета отметил, что с самого утра на месте "прилета" работают все службы.

"Специалисты "Запорожремсервиса" и городской аварийно-спасательной службы уже закрыли часть окон плитами OSB, а сотрудники "ЭЛУАШа" вывозят строительный мусор", — рассказал Куртев.

Он также сообщил, что в городе работают представители соцзащиты, дежурит автобус с генератором, где люди могут согреться и получить помощь, и установлена палатка от городского совета, в которой жителям предоставляют всю необходимую информацию с дорожной картой. В ближайшее время, по словам Куртева, на месте приступят к работе психологи.

Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Был практически полностью разрушен целый подъезд пятиэтажки.

5 марта, после завершения спасательных работ, сообщили, что в результате попадания российской ракеты погибли 13 человек.

Недавно в центре Запорожья началась работа по консервированию частично разрушенного подъезда многоэтажки, куда попала российская ракета. Для начала остатки подъезда покроют пленкой от непогоды.