Російський терор ми не пробачимо і не забудемо, — Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський присвятив сьогоднішній день Херсонській області. За його словами, російський терор ми не пробачимо та не забудемо.

Про це Зеленський сказав у зверненні, яке опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"Безпекова ситуація – наші відповіді на ворожі обстріли Херсонщини, контрбатарейна боротьба та все інше, що роблять наші воїни, щоб окупант знав, що терор ми не пробачимо і не забудемо", — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що він вдячний усім, хто допомагає відновлювати нормальність життя після російського зла. Усім, хто навіть у таких складних районах продовжує працювати й давати роботу, усім, хто допомагає нашим воїнам.

Дорогою в потязі Зеленський узяв участь у засіданні Європейської ради, яке відбулось у Брюсселі. Він відзначив сильні кроки партнерів та речі, які поки не дають Україні змоги прискорити звільнення територій та завершення війни.

"Слава всім, хто зараз у бою за свободу! Слава кожному і кожній, хто захищає нашу Херсонщину, Миколаївщину, Одещину, Дніпропетровщину, Запоріжжя, Донбас, Харківщину, Сумщину, Чернігівщину та всю Україну!

Слава Україні!", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки регіонами країни звернувся до Європейської ради. Він відзначив п'ять ключових небезпек — те, що затягує війну, яку розпочала рф.

Також ми писали, що Володимир Зеленський сьогодні з робочим візитом на Херсонщині. Гарант вже ознайомився з перебігом відновлення інфраструктурних об’єктів у регіоні, зруйнованих атаками рф.