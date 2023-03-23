Российский террор мы не простим и не забудем, — Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский посвятил сегодняшний день Херсонской области. По его словам, российский террор мы не простим и не забудем.

Об этом Зеленский сказал в обращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Ситуация безопасности — наши ответы на вражеские обстрелы Херсонской области, контрбатарейная борьба и все остальное, что делают наши воины, чтобы оккупант знал, что террор мы не простим и не забудем", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что он благодарен всем, кто помогает восстанавливать нормальность жизни после российского зла. Всем, кто даже в таких сложных районах продолжает работать и давать работу всем, кто помогает нашим воинам.

По дороге в поезде Зеленский принял участие в заседании Европейского совета, которое состоялось в Брюсселе. Он отметил сильные шаги партнеров и вещи, которые пока не дают Украине возможности ускорить освобождение территорий и завершение войны.

"Слава всем, кто сейчас в бою за свободу! Слава каждому и каждой, кто защищает нашу Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую области, Донбасс и всю Украину!

Слава Украине!", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки по регионам страны обратился в Европейский совет. Он отметил пять ключевых опасностей — то, что затягивает войну, которую начала рф.

Также мы писали, что Владимир Зеленский сегодня был с рабочим визитом в Херсонской области. Гарант уже ознакомился с ходом восстановления инфраструктурных объектов в регионе, разрушенных атаками россии.