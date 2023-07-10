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Саммит НАТО: главные тезисы и что получит Украина по завершении

10 июля 2023 22:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Саммит НАТО: чем выгоден и что получит Украина по завершению
Генсек Нато Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Завтра, 11 июля, начинается саммит НАТО в Вильнюсе. На нем, в частности, Украина ожидает получить четкий ответ относительно членства в Альянсе.

Что получит Украина на саммите НАТО — рассказывают в СМИ.

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Что получит Украина от саммита НАТО?

Прежде всего, предстоящий саммит НАТО может помочь Украине поскорее получить вступление в Альянс. Однако, стоит отметить, что на данном этапе получить полноценное членство в союзе государство не может из-за полномасштабной войны с Россией.

Известно, что стране не будут обещать гарантии статьи 5 — нападение на любого члена НАТО, это нападение на всех. Пока речь идет о вступлении в НАТО без ПДЧ.

В то же время на саммите Украине могут озвучить конкретные сроки вступления и пообещать членство, когда закончится война.

Пока Украина ожидает полноценного членства,страна рассчитывает на то, что страны-союзники будут продолжать военно поддерживать ее в войне. Это, кстати, будет одним из основных вопросов саммита.

Военная поддержка

Как уже говорилось, на данном этапе страны-члены Североатлантического союза предложат Украине военную поддержку в войне. Поддерживать будут "столько, сколько будет нужно", а именно будут предоставлять больше оружия, боеприпасов и даже тренировать украинских военных.

Кроме этого, выделят Украине 500 миллионов евро в год для военных нужд. Однако эта сумма может заметно возрасти.

Кто блокирует вступление Украины в Альянс?

Известно, что в настоящее время 23 страны из 31 поддержали отмену ПДЧ для Украины. Это означает, что заявка Киева о вступлении в Альянс может быть рассмотрена без лишней бюрократии. По этой процедуре в НАТО вступили Швеция и Финляндия.

Однако активно блокируют членство Украины в Альянсе Венгрия, Германия и США.

Напомним, в преддверии саммита НАТО Владимир Зеленский рассказал о подготовке Украины к встрече. Он заявил, что несмотря на то, что в Украине идет война, государство заслуживает того, чтобы присоединиться к Альянсу, и хочет получить "четкий сигнал".

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, когда Украину пригласят в НАТО. По его словам, это может произойти без ПДЧ. Приглашение государство получит тогда, когда условия членства будут отвечать необходимым потребностям.

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