Саміт НАТО: чим вигідний та що отримає Україна по завершенню

Генсек Нато Єнс Столтенберг та президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Завтра, 11 липня, розпочинається саміт НАТО у Вільнюсі. На ньому, зокрема, Україна очікує отримати чітку відповідь щодо членства в Альянсі.

Що отримає Україна на саміті НАТО — розповідають у ЗМІ.

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Передусім, майбутній саміт НАТО може допомогти Україні швидше отримати вступ до Альянсу. Однак, варто відзначити, що на даному етапі отримати повноцінне членство у союзі держава не може через повномасштабну війну з Росією.

Відомо, що країні не будуть обіцяти гарантії статті 5 — напад на будь-якого члена НАТО, це напад на всіх. Тож, поки що йдеться про вступ до НАТО без ПДЧ.

Водночас, на саміті Україні можуть озвучити конкретні терміни вступу і пообіцяти членство, коли закінчиться війна.

Наразі, поки Україна очікує повноцінного членства, держава розраховує на те, що країни-союзники продовжуватимуть військово підтримувати її у війні. Це, до речі, буде одним із основних питань саміту.

Військова підтримка

Як вже йшлося, на даному етапі країни-члени Альянсу запропонують Україні військову підтримку у війні. Підтримувати будуть "стільки, скільки буде потрібно", а саме надаватимуть більше зброї, боєприпасів та навіть тренуватимуть українських військових.

Окрім цього, виділять Україні 500 мільйонів євро на рік для військових потреб. Однак, ця сума може помітно зрости.

Хто блокує вступ України до Альянсу?

Відомо, що наразі 23 країни з 31 підтримали скасування ПДЧ для України. Це означає, що заявку Києва про вступ до Альянсу можуть розглянути без зайвої бюрократії. За такою процедурою в НАТО вступили Швеція та Фінляндія.

Однак, активно блокують членство України в Альянс Угорщина, Німеччина та США.

Нагадаємо, напередодні саміту НАТО Володимир Зеленський розповів про підготовку України до зустрічі. Він заявив, що попри те, що в Україні триває війна, держава заслуговує на те, щоб приєднатися до Альянсу, і хоче отримати "чіткий сигнал".

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, коли Україну запросять до НАТО. За його словами, це може відбутися без ПДЧ. Запрошення держава отримає тоді, коли умови членства відповідатимуть необхідним потребам.