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СБУ задержала еще одну "приспешницу" Москвы: топ-чиновник депортировала украинцев в Сибирь

28 апреля 2023 12:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
СБУ задержала еще одну "приспешницу" Москвы: топ-чиновник депортировала украинцев в Сибирь
Служба безопасности Украины задержала еще одну сторонницу Кремля на территории временно захваченной Донбасса. Фото: пресс-служба СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Служба безопасности Украины задержала еще одну сторонницу Кремля на территории временно захваченной Донбасса. Ею оказалась так называемая "заместитель главы администрации города Торез".

Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале.

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Что известно

Фигурантка дела занималась тем, что незаконно депортировала украинцев из временно оккупированных районов Донбасса в Сибирь.

"Для этого она организовала в городе "перевалочную базу", которую использовали для принудительного вывоза жителей Мариуполя и Волновахи в отдаленные регионы России. Среди "пунктов назначения" были территории Сибири и Дальнего Востока", — говорят в СБУ.

По словам следователей, злоумышленница еще в 2016 году присоединилась к рядам "ДНР". Занималась непосредственно антиукраинскими митингами, помогала расквартировать боевиков и способствовала их материально-техническому обеспечению.

Позже ей дали "повышение" — женщина стала "вице-мэром города Торез" и ответственна за "социальный блок".

Как говорят в СБУ, суд признал злоумышленницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Сейчас фигурантка скрывается на временно оккупированной части Украины. Продолжаются меры по привлечению к ответственности, отмечают в Службе безопасности.

Ей грозит 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали, что CБУ разоблачила главу Полтавского райсуда, которая "сливала" данные о мариупольских защитниках.

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