СБУ задержала еще одну "приспешницу" Москвы: топ-чиновник депортировала украинцев в Сибирь
Служба безопасности Украины задержала еще одну сторонницу Кремля на территории временно захваченной Донбасса. Ею оказалась так называемая "заместитель главы администрации города Торез".
Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале.
Что известно
Фигурантка дела занималась тем, что незаконно депортировала украинцев из временно оккупированных районов Донбасса в Сибирь.
"Для этого она организовала в городе "перевалочную базу", которую использовали для принудительного вывоза жителей Мариуполя и Волновахи в отдаленные регионы России. Среди "пунктов назначения" были территории Сибири и Дальнего Востока", — говорят в СБУ.
По словам следователей, злоумышленница еще в 2016 году присоединилась к рядам "ДНР". Занималась непосредственно антиукраинскими митингами, помогала расквартировать боевиков и способствовала их материально-техническому обеспечению.
Позже ей дали "повышение" — женщина стала "вице-мэром города Торез" и ответственна за "социальный блок".
Как говорят в СБУ, суд признал злоумышленницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).
Сейчас фигурантка скрывается на временно оккупированной части Украины. Продолжаются меры по привлечению к ответственности, отмечают в Службе безопасности.
Ей грозит 15 лет тюрьмы.
Напомним, ранее мы писали, что CБУ разоблачила главу Полтавского райсуда, которая "сливала" данные о мариупольских защитниках.