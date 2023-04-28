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СБУ затримала ще одну "поплічницю" Москви: топчиновниця депортувала українців до Сибіру

28 квітня 2023 12:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
СБУ затримала ще одну "поплічницю" Москви: топчиновниця депортувала українців до Сибіру
Служба безпеки України затримала ще одну прихильницю Кремля на території тимчасово захопленої Донеччині. Фото: пресслужба СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Служба безпеки України затримала ще одну прихильницю Кремля на території тимчасово захопленої Донеччині. Нею виявилась так звана "заступниця голови адміністрації міста Торез".

Про це повідомляє СБУ у своєму Telegram-каналі.

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Що відомо

Фігурантка справи займалсь безпосередньо тим, що незаконно депортовувала українців з тимчасово окупованих районів Донеччини до Сибіру.

"Для цього вона організувала в місті "перевалочну базу", яку використовували для примусового вивезення жителів Маріуполя і Волновахи до віддалених регіонів Росії. Серед "пунктів призначення" були території Сибіру і Далекого Сходу", — кажуть у СБУ.

За словами слідчих, зловмисниця ще у 2016 році приєдналась до лав "ДНР". Займалась безпосередньо антиукраїнськими мітингами, допомагала розквартировувати бойовиків і сприяла їх матеріально-технічному забезпеченню.

Пізніше їй дали "підвищення" — жінка стала "віцемером міста Торез" та відповідальною за "соціальний блок".

Як кажуть у СБУ, суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Станом на зараз фігурантка переховується на тимчасово окупаваній частині України. Тривають заходи для притягнення до відповідальності, зазначають у Службі безпеки.

Їй грозить 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніеш ми писали, що CБУ викрила голову Полтавського райсуду, яка "зливала" дані про маріупольських захисників.

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