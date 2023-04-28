СБУ затримала ще одну "поплічницю" Москви: топчиновниця депортувала українців до Сибіру

Служба безпеки України затримала ще одну прихильницю Кремля на території тимчасово захопленої Донеччині. Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України затримала ще одну прихильницю Кремля на території тимчасово захопленої Донеччині. Нею виявилась так звана "заступниця голови адміністрації міста Торез".

Про це повідомляє СБУ у своєму Telegram-каналі.

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Що відомо

Фігурантка справи займалсь безпосередньо тим, що незаконно депортовувала українців з тимчасово окупованих районів Донеччини до Сибіру.

"Для цього вона організувала в місті "перевалочну базу", яку використовували для примусового вивезення жителів Маріуполя і Волновахи до віддалених регіонів Росії. Серед "пунктів призначення" були території Сибіру і Далекого Сходу", — кажуть у СБУ.

За словами слідчих, зловмисниця ще у 2016 році приєдналась до лав "ДНР". Займалась безпосередньо антиукраїнськими мітингами, допомагала розквартировувати бойовиків і сприяла їх матеріально-технічному забезпеченню.

Пізніше їй дали "підвищення" — жінка стала "віцемером міста Торез" та відповідальною за "соціальний блок".

Як кажуть у СБУ, суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Станом на зараз фігурантка переховується на тимчасово окупаваній частині України. Тривають заходи для притягнення до відповідальності, зазначають у Службі безпеки.

Їй грозить 15 років увʼязнення.

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