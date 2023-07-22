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"Сенс Банк" перешел в собственность государства, — НБУ

22 июля 2023 16:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Сенс Банк" перешел в собственность государства, — НБУ
"Сенс Банк". Фото: sensebank
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 22 июля, "Сенс Банк" официально стал государственным. Это позволит избежать угроз финансовой стабильности.

Об этом сообщает НБУ.

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"Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного акционерного общества "Сенс Банк", согласно которому Банк переходит в собственность государства", — говорится в заявлении.

В НБУ подчеркнули, что этот шаг будет способствовать защите интересов вкладчиков банка и позволит избежать угроз финансовой стабильности в Украине.

Главой правления "Сенс Банка" назначили Кузьмина Дмитрия Николаевича.

Напомним, 20 июля правление Национального банка Украины приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк". Оно обратилось в Кабинет министров с просьбой национализации финансового учреждения.

Также мы писали, что Кабинет министров Украины принял решение о национализации "Сенс Банка". Его приобретут за 1 гривну.

Добавим, что в Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.

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