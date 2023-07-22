"Сенс Банк" перейшов у власність держави, — НБУ
Сьогодні, 22 липня, "Сенс Банк" офіційно став державним. Це дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності.
Про це повідомляє НБУ.
"Сенс Банк" став державним
"Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого акціонерного товариства "Сенс Банк", згідно з яким Банк переходить у власність держави", — йдеться в заяві.
У НБУ наголосили, що цей крок сприятиме захисту інтересів вкладників банку і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні.
Головою правління "Сенс Банку" призначили Кузьміна Дмитра Миколайовича.
Нагадаємо, 20 липня правління Національного банку України ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк". Воно звернулось до Кабінету міністрів з проханням націоналізації фінансової установи.
Також ми писали, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про націоналізацію "Сенс Банку". Його придбають за 1 гривню.
Додамо, в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.