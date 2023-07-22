"Сенс Банк" перейшов у власність держави, — НБУ

"Сенс Банк". Фото: sensebank

Сьогодні, 22 липня, "Сенс Банк" офіційно став державним. Це дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності.

Про це повідомляє НБУ.

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"Сенс Банк" став державним

"Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого акціонерного товариства "Сенс Банк", згідно з яким Банк переходить у власність держави", — йдеться в заяві.

У НБУ наголосили, що цей крок сприятиме захисту інтересів вкладників банку і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні.

Головою правління "Сенс Банку" призначили Кузьміна Дмитра Миколайовича.

Нагадаємо, 20 липня правління Національного банку України ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк". Воно звернулось до Кабінету міністрів з проханням націоналізації фінансової установи.

Також ми писали, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про націоналізацію "Сенс Банку". Його придбають за 1 гривню.

Додамо, в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.