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Что делать во время наводнения: советы ГСЧС

22 апреля 2023 15:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Что делать во время наводнения: советы ГСЧС
Последствия наводнения. Фото: ГСЧС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В некоторых регионах Украины в последние недели происходят наводнения и паводки, которые могут привести к разрушению домов и зданий, мостов, железнодорожных и автомобильных дорог, а также к уничтожению посевов, гибели животных и людей. В связи с этим, спасатели напоминают о важных правилах, которые нужно соблюдать в случае угрозы наводнения или паводка.

Об этом сообщает ГСЧС.

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  • первое и самое важное правило — слушайте внимательно информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий. Не пользуйтесь телефоном без необходимости, чтобы он был свободен для связи с вами. Сохраняйте спокойствие и предупредите соседей, оказывайте помощь инвалидам, детям и пожилым людям;
  • если угроза наводнения или паводка становится более серьезной, нужно узнать в местных органах государственной власти и местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации и готовиться к ней. Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько дней, медикаменты. Сложите все в чемодан, а документы храните в водонепроницаемом пакете;
  • если есть возможность, отсоедините все потребители электрического тока от сети и выключите газ. Перенесите более ценные вещи и продукты на верхние этажи или поднимите на верхние полки. Перегоните скот, который есть в вашем хозяйстве, в повышенную местность;
  • если вы оказались в зоне внезапного затопления, нужно сохранять спокойствие, избегать паники и быстро собрать необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и другие необходимые вещи. Окажите помощь детям, инвалидам и пожилым людям, они подлежат эвакуации в первую очередь. По возможности, немедленно покиньте зону затопления.

Напомним, по данным Укргидрометеоцентра, сейчас в Украине наблюдается сезонное поднятие уровня воды в реках Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг. Это уже ощутили жители Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей, также Киева.

Самая тяжелая ситуация сейчас на реке Днепр. Наблюдается активный рост уровня воды, поэтому в Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях объявлен красный и оранжевый уровни опасности.

Согласно прогнозам Укргидрометеоцентра, пик половодья в Украине придется на период с 18 по 28 апреля. Именно в этот период ожидается прохождение максимальных уровней.

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