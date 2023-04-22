Що робити під час повені: поради ДСНС

Наслідки повені. Фото: ДСНС

У деяких регіонах України в останні тижні відбуваються повені та повені, які можуть призвести до руйнування будинків та будівель, мостів, залізничних та автомобільних доріг, а також знищення посівів, загибелі тварин та людей. У зв'язку з цим, рятувальники нагадують про важливі правила, яких потрібно дотримуватися у разі загрози повені або повені.

Про це повідомляє ДСНС.

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Як поводитися під час повені

перше і найважливіше правило – уважно слухайте інформацію про надзвичайну ситуацію та інструкції про порядок дій. Не користуйтеся телефоном без необхідності вільного зв'язку з вами. Зберігайте спокій і попередьте сусідів, надавайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку;

якщо загроза повені чи повені стає більш серйозною, потрібно дізнатися у місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування місце збору мешканців для евакуації та готуватися до неї. Підготуйте документи, одяг, необхідні речі, запас продуктів харчування на кілька днів, медикаменти; Складіть все у валізу, а документи зберігайте у водонепроникному пакеті.

якщо є можливість, від'єднайте всі споживачі електричного струму від мережі та вимкніть газ. Перенесіть цінніші речі та продукти на верхні поверхи або підніміть на верхні полиці. Переженіть худобу, яка є у вашому господарстві, у підвищену місцевість;

якщо ви опинилися у зоні раптового затоплення, потрібно зберігати спокій, уникати паніки та швидко зібрати необхідні документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі. Надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку, вони підлягають евакуації в першу чергу. По можливості негайно залиште зону затоплення.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, зараз в Україні спостерігається сезонне підняття рівня води в річках Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип'ять, Горинь та Західний Буг. Це вже відчули мешканці Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей, а також Києва.

Найважча ситуація зараз на річці Дніпро. Спостерігається активне зростання рівня води, тому у Київській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях оголошено червоний та помаранчевий рівні небезпеки.

Згідно з прогнозами Укргідрометеоцентру, пік повені в Україні припаде на період з 18 по 28 квітня. Саме у цей період очікується проходження максимальних рівнів.