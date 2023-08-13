Шмыгаль предупредил о новых атаках РФ на энергосистему, которую восстановили

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что подготовка к зиме продолжается. Он предупредил, что российские оккупанты продолжат масштабные атаки на энергосистему, которую восстановили.

Об этом Денис Шмыгаль написал в Facebook.

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"По АЭС: отремонтировано пять атомных блоков, еще четыре в ремонте. По ТЭС: отремонтировано 62% энергоблоков от запланированных. По ТЭЦ: отремонтировано 70%. По ГЭС: отремонтировано и находятся в ремонте 32 агрегата", — рассказал Шмыгаль.

Он сообщил, что "Укрэнерго" почти на 80% отремонтировало магистральные сети. Высоковольтные подстанции Украины уже восстановлены до уровня довоенного положения.

По словам Шмыгаля, ремонтная кампания идет по плану. Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.

"Расширяем программу обмена ламп накаливания на светодиодные, которую Правительство реализует совместно с Евросоюзом. Теперь ею смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи, спортивные организации и другие. Цель — заменить 50 млн ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему", — добавил он.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, НАК "Укрэнерго" сообщила, сколько осталось отремонтировать трансформаторных подстанций, которые были повреждены из-за российских обстрелов, до начала отопительного сезона. В компании не исключают новые атаки.

Также мы писали, что украинские энергетики продолжают подготовку к зиме. Власти не собираются преуменьшать угрозы, риски и вызовы отопительного сезона.