Шмигаль попередив про нові атаки РФ на енергосистему, яку відновили

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що підготовка до зими триває. Він попередив, що російські окупанти продовжать масштабні атаки на енергосистему, яку відновили.

Про це Денис Шмигаль написав у Facebook.

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"По АЕС: відремонтовано п'ять атомних блоків, ще чотири у ремонті. По ТЕС: відремонтовано 62% енергоблоків від запланованих. По ТЕЦ: відремонтовано 70%. По ГЕС: відремонтовано та перебувають в ремонті 32 агрегати", — розповів Шмигаль.

Він повідомив, що "Укренерго" на майже 80% відремонтувало магістральні мережі. Високовольтні підстанції України вже відновлені до рівня довоєнного стану.

За словами Шмигаля, ремонтна кампанія йде за планом. Наразі Україна формує багаторівневий захист для енергетичних об’єктів.

"Розширюємо програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні, яку Уряд реалізує спільно з Євросоюзом. Тепер нею зможуть скористатися заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї, спортивні організації та інші. Мета — замінити 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему", — додав він.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, НАК "Укренерго" повідомила, скільки залишилось відремонтувати трансформаторних підстанцій, які були пошкоджені через російські обстріли, до початку опалювального сезону. У компанії не виключають нові атаки.

Також ми писали, що українські енергетики продовжують підготовку до зими. Влада не збирається применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону.