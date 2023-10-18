Шмыгаль рассказал, где в Украине больше всего действует Пунктов несокрушимости

Люди заходят в Пункт несокрушимости. Фото: Суспільне

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране уже действуют более 13 тыс. Пунктов несокрушимости. Однако еще несколько тысяч нужно доукомплектовать.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания Кабмина.

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"О Пунктах несокрушимости. Развернули их более 13 тыс. Больше всего на Днепропетровщине, в Киеве и Харьковщине. Однако около 2,5 тыс. пунктов нуждаются в доукомплектовании. Это задача для местных властей. Везде должен быть генератор, горючее, старлинк, средства отопления", — отметил Шмыгаль.

По его словам, интерактивная карта в Дії поможет быстро найти ближайший пункт.

Готова ли украинская энергосистема к зиме

Напомним, что по словам ЕС, в этом году Украина входит в зиму со слабой энергетической системой в результате российских обстрелов. Тысячи инженеров работали в течение лета, чтобы отремонтировать сломанное оборудование, однако в завершение подготовки к зиме не хватило ни денег, ни времени. Вероятно, в этом году украинцы снова будут без света и воды.

Также мы писали, что компания "ДТЭК Энерго", в рамках подготовки энергосистемы Украины к зиме, рассказала о ситуации с ремонтами энергоблоков теплоэлектростанций. Там сообщили, сколько процентов плана выполнено.

Добавим, что Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных ракетных ударах России по энергосистеме нашего государства. По его словам, такие вражеские обстрелы с приближением зимы участятся.