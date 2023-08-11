Шмыгаль рассказал, сколько учебных заведений в Украине имеют укрытия

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в настоящее время 68% образовательных учреждений имеют укрытия разного типа. Он рассказал, кто будет принимать окончательные решения о формате обучения.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Начало учебного года

Шмыгаль подчеркнул, что жизнь и здоровье детей на первом месте.

"Сейчас 68% образовательных учреждений имеют укрытия различного типа. Это позволяет разместить там 4,7 млн учеников и учителей. Но этого недостаточно", — сказал он.

По его словам, местные власти должны действовать активнее, ведь деньги на укрытие правительство выделило еще в апреле, а именно 1,5 млрд грн.

Украинский премьер отметил, что в этом году планируется обустроить около 1,5 тыс. укрытий. В общей сложности их нужно построить 5,4 тыс. Все укрытия должны соответствовать критериям надежности, безбарьерности и энергоэффективности.

"Со стороны ОВА должен быть регулярный мониторинг ситуации с безопасностью в громадах. Там, где есть угроза жизни или здоровью детей, офлайн, то есть очного, обучения не будет. Местные власти лучше понимают ситуацию у себя в громадах, а поэтому окончательные решения о формате обучения будут принимать именно на местах", — добавил Шмыгаль.

Напомним, в Минобразования начали работу по обновлению дисциплины "Защита Украины". Школьников планируют обучать руководить дронами, оказывать качественную домедицинскую помощь и прочее.

Также мы писали, что министерство образования и науки Украины рекомендует учебным заведениям перейти на очное обучение с 1 сентября. Однако рекомендация не касается тех заведений, которые находятся на территории боевых действий.