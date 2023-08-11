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Шмигаль розповів, скільки закладів освіти в Україні мають укриття

11 серпня 2023 16:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шмигаль розповів, скільки закладів освіти в Україні мають укриття
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. Він розповів, хто прийматиме остаточні рішення про формат навчання. 

Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Шмигаль наголосив, що життя та здоров’я дітей на першому місці.

"Наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. Це дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів. Але цього недостатньо", — сказав він.

За його словами, місцева влада повинна діяти активніше, адже гроші на укриття уряд виділив ще в квітні, а саме 1,5 млрд грн.

Український прем'єр зазначив, що у цьому році планується облаштувати майже 1,5 тис. укриттів. Загалом їх потрібно збудувати 5,4 тис. Всі укриття повинні відповідати критеріям надійності, безбар’єрності та енергоефективності.

"З боку ОВА має бути регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. Там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, офлайн, тобто очного, навчання не буде. Місцева влада найкраще розуміє ситуацію у себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, у Міносвіти почали роботу над оновленням дисципліни "Захист України". Школярів планують навчати керувати дронами, надавати якісну домедичну допомогу та інше.

Також ми писали, що міністерство освіти та науки України рекомендує навчальним закладам перейти на очне навчання з 1 вересня. Однак рекомендація не стосується тих закладів, які розташовані на території бойових дій. 

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