Выезд мужчин за границу 2023 — какое наказание ждет за незаконное пересечение

Украинский пограничник проверяет документы военнообязанного. Фото: dpsu.gov.ua

В Украине запретили выезд военнообязанных мужчин за пределы страны на период военного положения, которое длится уже второй год. Для ряда категорий граждан действуют исключения, однако большинство не могут пересекать границу, а за незаконный выезд предусмотрено наказание.

Кто из украинцев не может покинуть страну и какая ответственность за незаконный выезд, рассказываем далее в материале.

Читайте также:

Выезд из Украины 2023 — кому запрещено

Как известно, не могут выехать за границу военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет для этого законных обстоятельств.

Кроме того, выезд за границу ограничен для должностных лиц. Они не могут покинуть страну без уважительной причины. Причем это касается как мужчин, так и женщин.

Запрещено выезжать за границу:

министрам и их заместителям;

народным депутатам;

руководителям центральных органов исполнительной власти и их заместителям;

главе Офиса президента и его заместителям, руководителям других служб, созданных президентом;

главе СБУ и его заместителям;

всем членам Нацсовета по ТВ, Нацбанку, Центризбиркому и Счетной палате;

секретарю СНБО и его заместителям;

председателям других государственных коллегиальных органов;

омбудсмена и их представителям;

председателям всех госадминистраций и их заместителям, постпреду президента в Крыму и его заместителям;

председателям всех других госорганов и их заместителям;

председателям всех местных органов власти;

судьям ВС и другим судьям;

прокурорам;

руководителям структурных подразделений госорганов и всем имеющим бронь от мобилизации.

Также были включены в список лиц, которым запрещено покидать страну:

студенты;

ассистенты;

аспиранты;

докторанты.

Важно: они не подлежат мобилизации на военную службу.

Частично ограничен выезд для деятелей культуры. Они могут посещать другие страны для благотворительного сбора средств или представления Украины на международной арене. Министерство культуры должно выдать соответствующее разрешение.

Проверка документов на границе. Фото: dpsu.gov.ua

Что грозит выехавшим из Украины незаконно

За незаконное пересечение государственной границы вне пунктов пропуска или нарушение правил пересечения границы предусмотрена только административная ответственность.

Так ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3 400 грн до 8 500 грн) или административный арест на срок до пятнадцати суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Уголовная ответственность угрожает тем мужчинам, которые пытались уехать за границу с поддельными документами.

Так ст. 358 УК Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" предусматривает:

штраф до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 грн) ;

; или арест сроком до шести месяцев;

или ограничение свободы сроком до двух лет.

Также уже сейчас тем, кто не возвращается вовремя из-за границы по системе "Шлях", может угрожать уголовная ответственность по ст. 336 УК Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации лиц из резервистов в особый период.

Наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет может быть применено в случае, если орган досудебного расследования докажет, что мужчина имел мотивы уклониться от призыва.

Кроме того, в Верховной раде в марте 2023 года зарегистрировали законопроект №9074, в котором предлагается ввести ответственность для граждан, которые выехали из Украины во время действия военного положения и без уважительных причин нарушили срок возвращения в страну.

В документе говорится, что такие граждане смогут избежать наказания при условии добровольного перерасчета на специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ суммы, равной размеру прожиточного минимума за каждую дополнительную неделю пребывания за пределами Украины. Законопроект находится на этапе рассмотрения.

Как рассказал глава МВД Игорь Клименко, сейчас правительство и парламент готовят законопроект о привлечении к ответственности мужчин, незаконно выехавших из Украины во время действия военного положения.

Клименко отметил, что сейчас изучается международный опыт и возможной мерой наказания может стать запрет как минимум на пересечение границы в дальнейшем.

Проверка документов на границе. Фото: dpsu.gov.ua

Ранее мы писали, имеют ли право военнообязанные мужчины уехать за границу на лечение во время войны.

Напомним, мы сообщали, кто из забронированных работников имеет право уезжать из страны во время войны.

Также мы рассказывали, могут ли украинских призывников, военнообязанных и находящихся за рубежом резервистов депортировать в Украину.