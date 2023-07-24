Виїзд чоловіків за кордон 2023 — яке покарання чекає за незаконний перетин

Український прикордонник перевіряє документи військовозобов'язаного. Фото: dpsu.gov.ua

В Україні заборонили виїзд військовозобов'язаних чоловіків за межі країни на період воєнного стану, який триває вже другий рік. Для ряду категорій громадян діють винятки, однак більшість не може перетинати кордон, а за незаконний виїзд передбачено покарання.

Хто з українців не може покинути країну та яка відповідальність за незаконний виїзд, розповідаємо далі в матеріалі.

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Як відомо, не можуть виїхати за кордон військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають для цього законних обставин.

Крім того, виїзд за кордон обмежений для посадовців. Вони не можуть залишити країну без поважної причини. Причому це стосується як чоловіків, так і жінок.

Заборонено виїжджати за кордон:

міністрам та їх заступникам;

народним депутатам;

керівникам центральних органів виконавчої влади та їх заступникам;

главі Офісу президента та його заступникам, керівникам інших служб, створених президентом;

главі СБУ та його заступникам;

всім членам Нацради з ТБ, Нацбанку, Центрвиборчкому та Рахункової палати;

секретарю РНБО та його заступникам;

головам інших державних колегіальних органів;

омбудсмену та його представникам;

головам всіх держадміністрацій та їх заступникам, постпреду президента у Криму та його заступникам;

головам всіх інших держорганів та їх заступникам;

головам всіх місцевих органів влади;

суддям ВС та іншим суддям;

прокурорам;

керівникам структурних підрозділів держорганів та всім, хто має бронь від мобілізації.

Також були включені до списку осіб, яким заборонено залишати країну:

студенти;

асистенти;

аспіранти;

докторанти.

Важливо: вони не підлягають мобілізації на військову службу.

Частково обмежений виїзд для діячів культури. Вони можуть відвідувати інші країни для благодійного збору коштів або представлення України на міжнародній арені. Міністерство культури має видати відповідний дозвіл.

Перевірка документів на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua

Що загрожує тим, хто виїхав з України незаконно

За незаконний перетин державного кордону поза пунктами пропуску чи порушення правил перетину кордону передбачено лише адміністративну відповідальність.

Так ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 грн до 8 500 грн) або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь та засобів вчинення правопорушення.

Кримінальна відповідальність загрожує тим чоловікам, які намагалися виїхати за кордон з підробленими документами.

Так ст. 358 КК України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" передбачає:

штраф до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн) ;

; або арешт на строк до шести місяців;

або обмеження волі на строк до двох років.

Також вже зараз тим, хто не повертається вчасно з-за кордону за системою "Шлях", може загрожувати кримінальна відповідальність за ст. 336 КК України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації осіб із резервістів у особливий період.

Покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років можуть застосувати у разі, якщо орган досудового розслідування доведе, що чоловік мав мотиви ухилитися від призову.

Крім того, у Верховній раді у березні 2023 зареєстрували законопроєкт №9074, в якому пропонується ввести відповідальність для громадян, які виїхали з України під час дії воєнного стану та без поважних причин порушили термін повернення до країни.

У документі йдеться, що такі громадяни зможуть уникнути покарання за умови добровільного перерахунку на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ суми, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму за кожний додатковий тиждень перебування за межами України. Законопроєкт перебуває на етапі розгляду.

Як розповів голова МВС Ігор Клименко, наразі уряд і парламент готують законопроєкт щодо притягнення до відповідальності чоловіків, які незаконно виїхали з України під час дії воєнного стану.

Клименко зазначив, що зараз вивчається міжнародний досвід і можливим заходом покарання може стати заборона як мінімум на перетин кордону надалі.

Перевірка документів на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua

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