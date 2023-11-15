Ситуация на границе с Польшей обостряется — поляки посылают водителей на фронт

Польский правоохранитель. Фото: скриншот из видео

Ситуация на границе с Польшей обостряется. Украинских водителей отказываются пускать домой и посылают воевать на фронт.

Видео перепалки, возникшей на границе с Польшей, распространилось в соцсетях.

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Перепалка на польско-украинской границе

Украинский водитель снял на видео, как поляки устроили с ним перепалку. Сначала они обругали его за якобы использование русского языка. После этого поляки разозлились на водителя за то, что он снимал конфликт на видео.

Они посылают его воевать на фронт. Украинец подчеркнул, что против российских оккупантов борется его папа, а ему не разрешают даже вернуться в родную страну. Водитель говорит, что за время простоя сжег уже 200 литров топлива. У мужчины закончилась еда и он заболел.

Поляки агрессивно реагировали на водителя и смеялись над ним.

Напомним, на украинско-польской границе в трех пунктах пропуска, где движение блокируют польские перевозчики, выезда из Польши в Украину ожидают около 2 500 грузовиков.

Также мы писали, что в украинском правительстве подвели итоги переговоров с польскими перевозчиками. Они заявили, что требование польских протестующих — вернуться к системе разрешений на грузовые перевозки для украинских водителей.

Добавим, что польские перевозчики устроили акцию протеста на границе с Украиной и не пускают грузовой транспорт. Однако для легковых автомобилей и автобусов на пунктах пропуска движение остается неизменным.