Ситуація на прикордонні з Польщею загострюється — поляки посилають водіїв на фронт

Польський правоохоронець. Фото: скриншот з відео

Ситуація на прикордонні з Польщею загострюється. Українських водіїв відмовляються пускати додому та посилають воювати на фронт.

Відео перепалки, яка виникла на кордоні з Польщею, поширилося у соцмережах.

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Перепалка на польсько-українському кордоні

Український водій зняв на відео, як поляки влаштували з ним перепалку. Спочатку вони облаяли його за нібито використання російської мови. Після цього поляки розізлилися на водія за те, що він знімав конфлікт на відео.

Вони посилають його воювати на фронт. Українець наголосив, що проти російських окупантів бореться його тато, а йому не дозволяють навіть повернутися в рідну країну. Водій каже, що за час простою спалив вже 200 літрів пального. У чоловіка закінчилася їжа та він захворів.

Поляки агресивно реагували на водія та сміялися з нього.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску, де рух блокують польські перевізники, на виїзд із Польщі в Україну очікують близько 2 500 вантажівок.

Також ми писали, що в українському уряді підбили підсумки перемовин з польськими перевізниками. Вони заявили, що вимога польських протестувальників — повернутися до системи дозволів на вантажні перевезення для українських водіїв.

Додамо, польські перевізники влаштували акцію протесту на кордоні з Україною та не пускають вантажний транспорт. Проте для легкових авто та автобусів на пунктах пропуску рух залишається незмінним.