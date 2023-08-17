Сколько паломников планируют приехать в Умань на Рош-а-Шана: ответ ГЭСС

Паломники в Умани. Фото: google.com

На Рош-а-Шана в Умань планируют приехать более 30 тысяч паломников. Их призывали воздержаться от визита из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

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Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести провела заседание рабочей группы по организации мероприятий, связанных с ежегодным паломничеством брацлавских хасидов к могиле рабби Нахмана в Умани.

Паломники приедут в Украину несмотря на рекомендации воздержаться из-за войны, массированных обстрелов и возможных провокаций со стороны России. Хасиды называют это путешествие своим религиозным долгом.

"Приезд такого количества паломников в страну, в которой идет война, требует серьезных мер безопасности, логистических, медико-санитарных и других мероприятий со стороны государственных органов", — говорится в сообщении.

В ОЕОУ подчеркнули, что следят за развитием событий.

Пост ОЕОУ. Фото: скриншот

Напомним, 11 августа появилась информация, что Украина планирует приостановить безвиз с Израилем. В Министерстве иностранных дел это прокомментировали.

Также мы писали, что чрезвычайный и полномочный Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отреагировал на информацию об отмене безвизового режима. По его словам, речь шла только о приостановлении, а не разрыве межправительственного соглашения между странами.