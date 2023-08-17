Скільки паломників планують приїхати в Умань на Рош-а-Шана: відповідь ДЕСС

Паломники в Умані. Фото: google.com

На Рош-а-Шана в Умань планують приїхати понад 30 тисяч паломників. Їх закликали утриматися від візиту через війну в Україні.

Про це повідомляє Об'єднана єврейська община України.

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Державна служба України з етнополітики та свободи совісті провела засідання робочої групи щодо організації заходів, пов’язаних з щорічним паломництвом брацлавських хасидів до могили раббі Нахмана в Умані.

Паломники приїдуть в Україні попри рекомендації утриматися через війну, масовані обстріли та можливі провокації з боку Росії. Хасиди називають цю подорож своїм релігійним обов'язком.

"Приїзд такої кількості прочан у країну, в якій іде війна, потребує серйозних безпекових, логістичних, медико-санітарних та інших заходів з боку державних органів", — йдеться у повідомленні.

В ОЄОУ наголосили, що стежать за розвитком подій.

Допис ОЄОУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 серпня з'явилася інформація, що Україна планує призупинити безвіз з Ізраїлем. У Міністерстві закордонних справ уже прокоментували це.

Також ми писали, що надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук відреагував на інформацію про скасування безвізового режиму. За його словами, йшлося лише про призупинення, а не розрив міжурядової угоди між країнами.