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Скільки паломників планують приїхати в Умань на Рош-а-Шана: відповідь ДЕСС

17 серпня 2023 15:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Скільки паломників планують приїхати в Умань на Рош-а-Шана: відповідь ДЕСС
Паломники в Умані. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На Рош-а-Шана в Умань планують приїхати понад 30 тисяч паломників. Їх закликали утриматися від візиту через війну в Україні.

Про це повідомляє Об'єднана єврейська община України.

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Рош-а-Шана в Умані

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті провела засідання робочої групи щодо організації заходів, пов’язаних з щорічним паломництвом брацлавських хасидів до могили раббі Нахмана в Умані.

Паломники приїдуть в Україні попри рекомендації утриматися через війну, масовані обстріли та можливі провокації з боку Росії. Хасиди називають цю подорож своїм релігійним обов'язком. 

"Приїзд такої кількості прочан у країну, в якій іде війна, потребує серйозних безпекових, логістичних, медико-санітарних та інших заходів з боку державних органів", — йдеться у повідомленні.

В ОЄОУ наголосили, що стежать за розвитком подій. 

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Допис ОЄОУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 серпня з'явилася інформація, що Україна планує призупинити безвіз з Ізраїлем. У Міністерстві закордонних справ уже прокоментували це. 

Також ми писали, що надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук відреагував на інформацію про скасування безвізового режиму. За його словами, йшлося лише про призупинення, а не розрив міжурядової угоди між країнами.

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